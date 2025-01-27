"КПБ Полет": в РФ создали предсерийный образец дрона-перехватчика с ИИ

Как сообщил разработчик, "Сокол" предназначен для нейтрализации вражеских разведывательных и ударных беспилотников

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские специалисты разработали предсерийный образец дрона-перехватчика "Сокол", оснащенного искусственным интеллектом. Аппарат предназначен для нейтрализации украинских разведывательных дронов и ударных БПЛА типа "Баба яга". Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике "КПБ Полет".

"Разработка дрона-перехватчика "Сокол" сейчас на стадии предсерийного образца. Дрон оснащен искусственным интеллектом. Аппарат представляет собой дрон, который может применяться для разведки, но основное его предназначение - перехват разведывательных дронов Вооруженных сил Украины, наша задача - лишить врага глаз. Также "Сокол" сможет выводить из строя большие ударные дроны типа "Бабы яги", - сказали в организации.

Дрон сможет работать автономно без участия оператора. "Дрону будут приходить целеуказания от системы обнаружения о нахождении вражеского беспилотника в такой-то точке, далее "Сокол" автоматически без участия оператора вылетает, отрабатывает по цели и возвращается обратно. Аппарат оснащен сеткометом разработки "КПБ Полет". В кооперации с "Соколом" изделие будет применяться без участия человека", - добавил собеседник агентства.

Ранее в "КБП Полет" сообщили о запуске серийного производства сеткометов для перехвата беспилотников-разведчиков и больших ударных дронов.