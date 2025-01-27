Введён в строй головной китайский фрегат нового проекта 054В

22 января 2025 года в Циндао состоялась официальная церемония ввода в состав Северного флота военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая головного фрегата "Лохэ" (Luohe, 漯河 , бортовой номер "545") нового проекта 054В (обозначение НАТО класс Jiangkai III). Корабль был построен в Шанхае судостроительным объединением Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., входящим в состав китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Церемония ввода в состав Северного флота ВМС НОАК головного фрегата "Лохэ" (Luohe, 漯河 , бортовой номер "545") нового проекта 054В. Циндао, 22.01.2025 (с) китайские социальные сети

Строительство головного фрегата "Лохэ" нового проекта 054В было начато в Шанхае в 2022 году, спуск на воду был произведен 26 августа 2023 года и корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания 15 января 2024 года.

В настоящее время на этапе испытаний находится второй фрегат проекта 054В под названием "Циньчжоу" (Qinzhou, 钦州 , бортовой номер "555"), который был построен судостроительным объединением Huangpu Wenchong Shipbuilding Co., Ltd. корпорации CSSC в Гуанчжоу. Он был спущен на воду 29 октября 2023 года и вышел на испытания осенью 2024 года. Предположительно, он должен войти в состав Южного флота ВМС НОАК.

Проект 054В является полностью новым проектом корабля, значительно отличающимся от строившихся до того для ВМС НОАК фрегатов проекта 054А (и его модификации 054АG). С января 2008 года по ноябрь 2023 года в состав ВМС НОАК было введено 40 фрегатов проекта 054А и еще четыре фрегата были построены для ВМС Пакистана. Сейчас на китайских верфях в различных стадиях постройки для ВМС НОАК находятся до десяти фрегатов модифицированного проекта 054АG (пять из которых были спущены на воду в 2024 году). По всей видимости, серийное строительство для китайского флота фрегатов проекта 054В начнется по результатам испытаний и опытной эксплуатации первых двух кораблей.

Согласно официальным китайским данным, фрегат проекта 054В имеет водоизмещение "около 5000 тонн" (предположительно, стандартное), тем самым полное водоизмещение оценивается в 5700 тонн, длина корабля составляет 150 м, а ширина 16,8 м (против 4100 тонн полного водоизмещения, длины 134 м и ширины 16 м у фрегата проекта 054А). Главая энергетическая установка фрегата 054В, как и у предшественника, является чисто дизельной, но включает четыре новых дизельных двигателя CS16V27 максимальной мощностью по 9760 л.с. каждый (при 1066 об/мин). Скорость полного хода заявлена "более 28 узлов".

Основное вооружение фрегата проекта 054В включает восемь пусковых установок дозвуковых противокорабельных ракет YJ-83 и модифицированный зенитный ракетный комплекс средней дальности HНQ-16 (клон российского ЗРК "Штиль-1") c 32-зарядной вертикальной пусковой установкой H/AKJ-16 с запускаемыми из нее зенитными управляемыми ракетами HQ-16 (клоны ракет серии 9М317) и противолодочными управляемыми ракетами Yu-8. Для наведения ЗУР в модифицированном ЗРК HНQ-16 на фрегате 054В используются панельные АФАР на интегрированной мачте (вместо копий РЛС МР-90), а в состав комплекса, предположительно, введены зенитные ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения (аналоги ракет 9М317А). Также на фрегате проекта 054В установлены 24-зарядная пусковая установка зенитного ракетного комплекса малой дальности HQ-10 c ракетами с инфракрасной системой самонаведения, 100-мм автоматическая универсальная артиллерийская установка H/PJ-87, один 11-ствольный 30-мм зенитный артиллерийский комплекс самообороны H/PJ-11, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата типа 7424 для противолодочных торпед. В ангаре обеспечено постоянное базирование нового противолодочного вертолета Z-20F.

Радиоэлектронное вооружение фрегата проекта 054В включает новую многофункциональную РЛС общего обнаружения H/LJQ-368 с вращающейся антенной с АФАР S- и Х-диапазонов, две навигационные РЛС, РЛС управления огнем артиллерийских комплексов, две электронно-оптические системы, интегрированный комплекс РЭБ H/RJZ-726. На корабле установлены две 24-зарядные пусковые установки комплекса выстреливаемых помех H/RJZ-726-4A. Параметры гидроакустического вооружения корабля неизвестны.

Головной китайский фрегат "Лохэ" (Luohe, 漯河 , бортовой номер "545") нового проекта 054В на испытаниях (с) официальное фото ВМС НОАК

Церемония ввода в состав Северного флота ВМС НОАК головного фрегата "Лохэ" (Luohe, 漯河 , бортовой номер "545") нового проекта 054В. Циндао, 22.01.2025 (с) китайские социальные сети

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