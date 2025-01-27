Своим кодом: в России освоено серийное производство ключевых узлов для БПЛА

Новые навигационные модули позволяют дрону ориентироваться не только по спутникам, но и по базовым станциям мобильной связи

Производство ключевых узлов для БПЛА запустили в России, рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе. Это позволит оперативно поставлять заказчикам комплектующие без сложных логистических цепочек, упростит и ускорит сборку беспилотников. Благодаря этому мы снимем огромную долю зависимости всего отечественного производства умной электроники для ВС РФ от поставок из Юго-Восточной Азии, считают эксперты. Что именно создали специалисты и как эти разработки помогут нашим солдатам в зоне боевых действий — в материале «Известий».

Ключевые узлы для БПЛА российского производства

В России запустили первое крупносерийное производство ключевых узлов для БПЛА, не имеющее отечественных аналогов. Об этом рассказал «Известиям» источник в ОПК. Это позволит оперативно поставлять заказчикам комплектующие без сложных логистических цепочек, упростит и ускорит сборку БПЛА.

— На одном из предприятий «Ростеха» освоено производство навигационных модулей и контроллеров для двигателей разной мощности. На подходе полетные контроллеры для малых БПЛА. Всё это — полностью отечественные разработки, достойная замена импортной «начинки». Это как раз то импортозамещение, которое очень ждали, — рассказал собеседник.

В пресс-службе «Ростеха» «Известиям» подтвердили информацию и добавили: «У нас есть собственные разработки, которые выполнены и запущены в серийное производство в короткие сроки. Актуальность объяснять не надо, потребность страны в таких изделиях очень высока. Благодаря инженерным решениям изделия максимально быстро могут быть интегрированы в конструкцию дронов разных производителей».

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Еще один собеседник в «Ростехе», знакомый с деталями проекта, сообщил, что производство ведется на мощностях дочернего холдинга «Росэлектроника».

— Специалисты компании создали навигационный модуль, который обеспечивает высокую точность позиционирования дрона в воздухе и позволяет ему ориентироваться как по спутникам, так и по наземным базовым станциям мобильной связи, — рассказал «Известиям» сотрудник компании.

Сейчас также производятся разные типы контроллеров двигателя — для БПЛА грузоподъемностью до 10 кг и до 25 кг, отметил собеседник издания. Они могут быть интегрированы в конструкцию не только воздушных, но и наземных или морских беспилотников. Для малых БПЛА полетный контроллер тоже разработан. Устройство может работать в жестких условиях эксплуатации — оно обеспечивает тройное резервирование основных элементов телеметрии и датчиков.

Как импортозамещение повлияет на создание дронов

Беспилотники стали незаменимым средством в ходе специальной военной операции, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

— Нашим бойцам на линии боевого соприкосновения беспилотники сейчас требуются в большом количестве, — сказал он. — Причем как БПЛА-разведчики, так и ударные, ретрансляторы, дроны-камикадзе. И все они имеют ключевые узлы. Что-то для них наши бойцы изготавливали на линии боевого соприкосновения с помощью 3D-принтеров. Но более крупные и сложные в сборке беспилотники, в частности разведчики, которые выдают целеуказания нашим огневым средствам, требуют более серьезного подхода. Поэтому запуск «Ростехом» в серийное производство основных узлов отечественных комплектующих для БПЛА — необходимая мера.

Кроме того, дроны сейчас поступают у нас не только на линию боевого соприкосновения, но и в войска, уточнил эксперт.

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— На коллегии Министерства обороны, которая была в конце прошлого года, Верховный главнокомандующий дал указание создать отдельный вид вооруженных сил, связанный с беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами. Это значит, что скоро потребность в дронах станет еще выше, ведь будут подразделения, которым потребуется большое количество БПЛА, — объяснил он.

Выпуск собственной навигационной универсальной платформы, в которой будут учитываться и системы спутниковой навигации, и базовые станции сотовой связи, — это то, что мы ждали более 10 лет. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Ее главными потребителями будут производители серьезных систем вооружения, то есть крылатых ракет, баллистических ракет и любых систем навигации для вооруженных сил. Ожидают также эту платформу и производители отечественных БПЛА, которые получат совершенно другие возможности. И мы снимем огромную долю зависимости всего отечественного производства умной электроники для ВС РФ от поставок из Юго-Восточной Азии, — подвел он итог.

Комплекс для защиты жилых кварталов и промышленных объектов от БПЛА

Ранее «Известия» писали, что комплексная зональная радиолокационная защита от беспилотников, разработанная челябинским радиозаводом «Полет» (входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех»), была успешно испытана на массовых городских мероприятиях. Об этом «Известиям» сообщили в госкорпорации «Ростех».

Новинка способна прикрыть площадь в несколько квадратных километров. В ее основе лежит комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера».

Комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Сфера» Источник изображения: Фото: челябинский радиозавод «Полет»

Он уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Установленная на машину аппаратура нейтрализовала более 10 боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий.

В ноябре прошлого года комплекс «Сфера-МБ» прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА.

Юлия Леонова

Владимир Матвеев