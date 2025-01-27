МО Франции подтвердило проблемы с мобилизацией и нехваткой оружия у ВСУ

Глава ведомства Себастьян Лекорню также назвал "информационной войной" сообщения в сети о том, что причиной массового дезертирства из подготовленной Парижем 155-й бригады ВС Украины "Анна Киевская" стала ее плохая подготовка

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подтвердил наличие проблем у Киева с мобилизацией военнослужащих и снабжением подразделений. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

Министр назвал "информационной войной" сообщения в сети о том, что причиной массового дезертирства из подготовленной Францией 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" стала ее плохая подготовка. Отвечая на вопрос ведущего по поводу дезертирства военнослужащих, министр заявил, что обсудил этот вопрос с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

"Я благодарю украинские власти за разъяснения. Мы знаем, что проблема не только в [снабжении] оружием, но также есть проблема с мобилизацией и призывом на воинскую службу", - сказал он. Лекорню добавил, что Франция, несмотря на эти проблемы, продолжит обучать украинских солдат и снабжать ВСУ.

Ранее вокруг 155-й бригады разгорелся скандал из-за фактов дезертирства, которые признавали как в Париже, так и в военном руководстве Украины. Госбюро расследований, в частности, сообщало о задержании командира одной из рот бригады, который сбежал из воинского соединения и агитировал к дезертирству своих подчиненных. По словам экс-президента Петра Порошенко, из этой бригады дезертировали более 30% личного состава.

Еще в октябре 2024 года председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о значительном росте случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. Депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что число случаев самовольного оставления расположения части превышает 100 тыс. По оценке СМИ, общее число дезертиров на Украине на конец октября 2024 года достигло 170 тыс.