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ТАСС

Трамп: усилия США по урегулированию на Украине начались

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Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов заявил, что важно положить конец конфликту

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, будем надеяться, уже начались. Это так важно сделать", - сказал он. "Никто не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны. Пора положить этому конец", - резюмировал Трамп. 

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