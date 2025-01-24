Медведев обсудил со спецгруппой ВПК увеличение производства ПВО

Также на заседании обсудили защиту промышленных и других объектов от атак противника

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Увеличение производства российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и защиту промышленных и других объектов от атак противника обсудил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании спецгруппы военно-промышленной комиссии в Брянской области.

"Обсудим вопросы обеспечения защиты объектов промышленной инфраструктуры и хранилищ Госрезерва", - сказал он на видео, опубликованном на странице в соцсети "ВКонтакте".

В подписи к посту он отметил, что в ходе рабочей поездки в Брянскую область "на заседании специальной группы военно-промышленной комиссии РФ рассмотрели вопросы дополнительного увеличения производства средств ПВО для защиты гражданских объектов, объектов промышленной и военной инфраструктуры".

Медведев отметил, что также посетил Брянский химический завод, который ранее был атакован "различными средствами поражения и БПЛА". "Нужно было посмотреть, какова там ситуация", - пояснил он, добавив, что завод в полном объеме продолжает выполнение гособоронзаказа.

По словам зампреда Совбеза, члены комиссии ранее договорились вернуться к теме заседания, и не так давно он докладывал по этому поводу президенту РФ, который "дал соответствующие указания".