Медведев считает ультиматумом заявление Киева о возможности переговоров с РФ на условиях возвращения сторон на позиции февраля 2022 года

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление из Киева о возможности переговоров с Россией на условиях возвращения сторон на позиции февраля 2022 года "ультиматумом", ответом на который станет продолжение СВО.

"Противники не унимаются, продолжаются атаки, но не только атаки, но и словесные различные интервенции делаются, ультиматумы разные выставляются. Вот договорились до возвращения к границам 2022 года, несмотря на Конституцию нашей страны", - сказал Медведев, выступая на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии, которое он провел на Брянском химическом заводе.

"Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия Вооруженных сил и победа", - заявил зампред Совета безопасности РФ.