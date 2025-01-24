Официальный представитель МИД РФ призвала Трампа исправить ошибки Байдена по Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала недавно вновь ставшего президентом США Дональда Трампа выполнить свои многочисленные обещания и исправить ошибки, допущенные его предшественником по поводу Украины. Она особо подчеркнула в ходе сегодняшнего брифинга, что принимая решения в период своей каденции 46-й американский президент и его администрация выступали от имени всего государства и нации.

В качестве главы государства их (ошибки) совершал Байден, его администрация — в качестве действующей администрации, чиновники американские совершали, представляя Соединенные Штаты Америки

— обратила внимание Захарова.

Она напомнила, что нынешний президент США, его команда, а теперь и официальная администрация, неоднократно указывали на то, что нынешняя ситуация на Украине — это результат ошибок предыдущей администрации. Ну и как положено в таких случаях поступать человеку, слова которого не расходятся с делами, а именно таким слывет Трамп, продолжила Захарова, ошибки эти следует исправить.

Дипломат отметила, что это не тезисы и логика российской стороны, подобные выводы следуют из предвыборных заявлений Дональда Трампа. Их он, его советники неоднократно повторяли и после победы на выборах до официальной инаугурации. Мало того, они публично называли эти ошибки администрации Байдена по Украине «тяжелыми».

Эпитеты вы можете уточнить сами, все эти заявления делались в публичной плоскости, они доступны

— уточнила Захарова.

В дополнение официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона квалифицирует действия ушедшей администрации США и экс-президента Джо Байдена по многим направлениям не только как ошибки, но и как преступления.