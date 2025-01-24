Латвия не отправит военных на Украину без гарантий от НАТО

Премьер-министр республики Эвика Силиня назвала теоретически возможным, что европейские войска могли бы участвовать в обеспечении прекращения огня

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Латвия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину после завершения конфликта, если НАТО не предоставит соответствующие гарантии безопасности. Об этом заявила премьер-министр республики Эвика Силиня.

"Это зависит от того, кто даст этим солдатам гарантии безопасности. Без гарантий, например со стороны НАТО, это не сработает", - сказала Силиня в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, отправила бы она латвийских военных на Украину.

При этом премьер Латвии назвала теоретически возможным, что европейские войска могли бы участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине. "Это вполне возможно. Но вопрос в том, действительно ли украинцы этого хотят", - подчеркнула Силиня.

Ранее на Западе прозвучали предположения о направлении миротворческих сил на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня. Ряд политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, как сообщалось, обсуждали конкретное наполнение такой миссии, в которой число европейских военных может достигать 40 тыс. По сообщениям СМИ, администрация нового президента США Дональда Трампа рассматривает возможность формирования миссии численностью 200 тыс. человек, но за счет контингента европейских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.