Беларусь и Россия: своих не бросаем!

По сложившейся традиции, накануне выборов в Беларуси западные политики хором объявляют о непризнании результатов голосования белорусских граждан. Примечательно, что в этот раз привычное заявление поспешили сделать даже те чиновники, которым, казалось бы, должно быть уже абсолютно безразлично, кто встанет во главе малоизвестного им государства, расположенного на другом континенте. Так, например, уходящий со своего поста госсекретарь США Энтони Блинкен напоследок успел заявить, что выборы в Беларуси «не могут быть свободными и справедливыми».

Размышления по поводу данного шага приводят к мысли, что это не более чем констатация позиции уходящей администрации Белого дома. Потому как повлиять на что-либо в Беларуси она уже не сможет. Слишком уж грамотно была выбрана дата выборов – во время передачи власти в Вашингтоне. Старая администрация уже ничего сделать не успевает, а новая во главе с Трампом свое отношение к Беларуси будет формировать через призму российско-американских отношений.

Таким образом, получается, что сейчас «белорусский вопрос» – это прерогатива исключительно европейских союзников США. Причём инструментарий для решения этого «вопроса» у них довольно-таки ограничен. Рассчитывать на «внутренний кризис» не стоит, выходить на протесты некому, оппозиция после 2020-го года разгромлена, и её основная часть бежала из страны.

В то же время, эксперты давно обсуждают различные сценарии внешнего вторжения (в том числе на страницах «Белорусского военно-политического обозрения»). Среди наиболее вероятных направлений атаки на Беларусь выделяют Польшу и Украину. На днях на эту тему высказался и госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня». Он рассказал о том, что белорусские экстремисты за рубежом планируют захватить приграничные районы страны и ввести туда западный «миротворческий» контингент.

«В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр «Посполитое рушение». Готовится «боевое крыло», – заявил генерал Вольфович. Также он рассказал о том, что членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов (например, «полк Калиновского», признан в РБ терр. формированием – прим.), готовят и на Украине. То есть, очевидно, что врагами Беларуси ставка делается исключительно на «силовой» сценарий. Но кто будет его реализовывать?

Украина, конечно же, способна на подобные провокации по собственной инициативе, но только в том случае, если результаты смогут конвертироваться в преференции лично для Зеленского. Действительно, в условиях нарастающей усталости Запада от украинского кризиса Киевский режим способен развязать агрессию против Беларуси, чтобы втянуть в конфликт Европу и НАТО. Только вот нет уверенности в том, что Украина готова к открытию еще одного фронта – «Северного». У Зеленского явная нехватка человеческих ресурсов, ситуация в зоне СВО катастрофически ухудшается. Кроме того, Киев расположен не так уж и далеко от белорусской границы, а у белорусской армии хватает высокоточных огневых средств для поражения центров принятия решений.

В свою очередь, Польша сама стоит на пороге президентских выборов, которые назначены на май этого года. Как отнесётся электорат «посполитой» к никому не нужной войне против соседней Беларуси?

Конечно же, по поводу приведенных размышлизмов можно долго дискутировать – аргументированно доказывать и опровергать, но при этом главное не забывать об одном важном факторе. И фактор этот – ответная реакция России, стратегического союзника Беларуси.

Следует постоянно напоминать нашим заклятым «непартнёрам», используя для этого любую возможность, неоднократно озвученную высшими должностными лицами России, в том числе и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, позицию относительно Беларуси: «Нападение на Беларусь – любое в военном плане – будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями».

В настоящее время этот тезис имеет своё нормативно-правовое оформление. В утверждённых указом президента Российской Федерации «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания» среди основных положений значится: «Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против себя или Беларуси, если создается критическая угроза территориальной целостности; агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или её союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом».

Об ответной реакции России на агрессию против Беларуси говорится и в Концепции безопасности Союзного государства, а также в Договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанных в декабре прошлого года.

Из этого следует, что никто безнаказанно не сможет напасть на Беларусь: ни Польша, ни страны Балтии, ни Украина – никто. И как бы не была сейчас напряжена военная организация российского государства, но для оказания необходимой военной помощи Беларуси у неё силы найдутся, и не малые.

Владимир Вуячич