Нам крылья Родина дала

Роль и значение боевой авиации в современных вооружённых конфликтах неоднозначна.

С одной стороны, зависимость хода и исхода военного конфликта любого масштаба от результатов ударных действий авиационной компоненты вооружённых сил становится общепризнанной тенденцией.

С другой же, например, боевые действия в ходе СВО, носят явно выраженный общевойсковой характер. На первый план выдвигается приоритетное применение сухопутных формирований в виде т.н. малых пехотных групп. При этом особую значимость и важность приобрели артиллерия и РСЗО. В свою очередь, военная авиация играет вспомогательную роль, применяясь в основном для авиационной поддержки войск на переднем крае и нанесения ударов по стационарным объектам противника в тактической и оперативно-тактической глубине.

Что касается российской авиации, то ведя «в сухую» в воздушных боях, она при этом не смогла выполнить задачи по подавлению ПВО противника. И дело не в мастерстве пилотов или отсутствия ракет. Ограничения связаны с возможностями российских средств воздушной и космической разведки, в частности радиолокационной. У ВСУ существует прямая зависимость выживаемости от маскировки средств ПВО, чему и уделяется особое внимание. Кроме того, большое количество макетов, ложных целей, как местного производства, так и поставляемых из-за рубежа позволяет широко применять тактику засадных действий.

В связи с чем, самолёты ВКС РФ практически не пересекают линию боевого соприкосновения, пытаясь работать по противнику неуправляемыми ракетами с кабрирования, управляемыми авиабомбами и всей номенклатурой ракетного вооружения.

Вместе с тем, современными доминирующими тенденциями ведения вооружённой борьбы в воздушно-космическом пространстве становятся: увеличение роли информационных и интеллектуальных технологий, широкое применение разведывательных и ударных БЛА, а также ВТО.

За время СВО российская авиация накопила бесценный боевой опыт, который позволил конструкторам определить в каком направлении стоит развивать свои разработки.

Так, обновлённая версия Су-35СМ получит новый планер с большой долей композитов и сниженной радиолокационной заметностью, а также мощную электронику. Основной радар самолёта «Ирбис-Е» увеличит дальность обнаружения воздушных целей в пять раз, а дополнительные РЛС Х-диапазона будут настроены на поиск стелс-целей.

Что касается модернизации истребителя Су-30СМ до модификации СМ2 «Супер-Сухой», то будет реализовано:

замена двигателя на АЛ-41Ф-1С, которым оснащены сверхманевренные истребители Су-35С, что повысит тягу на 16%, до 14 500 кгс, а также повышается ресурс авиамотора в два раза, до 4 тыс. часов, без увеличения массы и габаритов;

установка более мощного радара «Ирбис-Е»;

расширен арсенал применяемого вооружения, в который войдут новейшие управляемые авиабомбы и ракеты.

Кроме того, ведется ОКР в рамках которой Су-30СМ и Су-30СМ2 дорабатываются для применения нового оружия класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», в том числе и гиперзвукового.

В рамках военного сотрудничества Беларуси и России по модернизации вооружения, в составе белорусской военной авиации после модификации в России появились штурмовики Су-25, способные нести ядерные заряды. В 2025 году ожидается поставка Су-30СМ2.

Как итог, возможность применения белорусскими истребителями гиперзвуковых авиационных ракет, в частности 9-С-7760 «Кинжал», повысит возможности боевой авиации союзных сил. Данный фактор, наряду с ОТРК «Искандер-М» станет важным элементом стратегического сдерживания на западных рубежах.

Сергей Острына