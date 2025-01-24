"40-50 тысяч иностранных солдат". Отправит ли Запад свои войска на Украину?

FT: Киев рассчитывает, что Запад отправит на Украину 50 тысяч военных

В Киеве полагают, что страны Запада могли бы отправить на территорию страны до 50 тыс. солдат и офицеров для обеспечения безопасности в рамках потенциального урегулирования конфликта. При этом Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разместить американские миротворческие силы в стране. Насколько это реально и какие страны могли бы отправить свои воинские контингенты на Украину в рамках миротворческой миссии ООН - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Сразу скажем - президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут озвучивать любые планы по урегулированию вооруженного конфликта (совсем недавно в Киеве без устали один за другим выпекались «планы победы» и устраивались «саммиты мира»). Но их мнением по этому вопросу, скорее всего, в Вашингтоне даже не поинтересуются. Более того, и позиция отдельных стран НАТО может быть не принята во внимание.

Планы размещения западных военных

Впервые высказывания политиков государств НАТО об отправке воинских контингентов стран - участниц Североатлантического альянса на Украину в случае прекращения огня начали появляться в начале декабря 2024 года. Тогда глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бойцы и командиры бундесвера могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

Об этом же высказывался и экс-глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкван. Он полагает, что западные военные могут быть размещены на гипотетической линии разграничения для обеспечения безопасности Украины.

Сегодня подобное мнение озвучивает экс-чиновник НАТО Камиль Гранд, который считает, что подобные силы могли бы быть сформированы в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами при поддержке стран Балтии и Северной Европы.

Как пишет газета Financial Times, украинские чиновники считают, что страны Запада могли бы отправить от 40 до 50 тысяч иностранных солдат на Украину в качестве «сил безопасности» на растянувшейся линии фронта.

"Украинские чиновники считают, что отправка от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима", - пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне также попросил главу США Дональда Трампа разместить американские миротворческие силы в стране. По его словам, у Европы недостаточно военных, чтобы стать «сдерживающим фактором» для РФ.

«Этого не может быть без США. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», - сказал Зеленский во время интервью Bloomberg TV.

Однако, как ранее писала «Газета.Ru», если имеется в виду миротворческая операция, то она учреждается Советом Безопасности ООН, а руководство ей осуществляет генеральный секретарь организации (через своего специального представителя). Сперва Совбез просит стороны прийти к согласию мирным путем и пытается добиться прекращения огня. После этого он может направить в район конфликта миротворческие миссии для восстановления мира - многонациональные силы под командованием ООН.

Как правило, воинские контингенты ООН представлены странами, никак не вовлеченными в происходящий вооруженный конфликт. К примеру, в отношении Украины чисто гипотетически это могли бы быть (разумеется, это только в виде предположения) части и соединения ВС Пакистана или Бангладеш. Но уж никак не Британии, Франции и Нидерландов, то есть странами, которые, без всякого преувеличения, уже вовлечены в конфликт и никак не могут быть миротворцами.

Да окажись в качестве миротворцев на переднем крае эстонские или литовские батальоны (учитывая тот уровень ненависти, который культивируется в странах Балтии по отношению к России), то через пять секунд на линии боевого соприкосновения начнется стрельба изо всех видов оружия, которая очень быстро выльется в большую европейскую войну, причем вполне возможно, что и с применением оружия массового поражения.

И просто удивительно, что чиновники, подобные Камилю Гранду, не отдают себе в этом отчет.

Кто будет решать?

Самое главное - не в европейских столицах будут приниматься решения о том, как будет выглядеть процесс завершения конфликта на Украине. Нравится это кому-то или не нравится, но все решения по этому поводу в основном будут приняты президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Именно его схема после переговоров с президентом России Владимиром Путиным определит дальнейшее течение событий.

К роли ООН в завершении военных действий на Украине глава Белого дома, скорее всего, отнесется положительно (от слова положить). Таким же образом Дональд Трамп учтет и соображения европейских политиков.

Как будет выглядеть окончательный план урегулирования конфликта, пока сказать трудно. Все якобы утечки по этому поводу на данном этапе относятся исключительно к разряду оценочных суждений (или откровенных спекуляций). В основу плана завершения вооруженной борьбы, есть все основания полагать, лягут тезисы и пункты, которые будут выработаны на личной встрече глав России и Соединенных Штатов.

Вполне возможно, что стороны переговоров прислушаются к пожеланиям председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Но не более того. Всем остальным план урегулирования вооруженного конфликта на Украине будет доведен, что называется, в части касающейся и с резолюциями «получение подтвердить, исполнение донести».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок