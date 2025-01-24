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Скшипчак коротко о Трампе и его эксцентричном советнике: он скорее "отправит Маска на Марс" (Fakt, Польша)

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Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

Генерал Скшипчак: Трамп не прекратит поддерживать Украину

Трамп не прекратит поддерживать Украину, заявил Fakt генерал Вальдемар Скшипчак. Поего мнению, конфликт будет продолжаться еще долго, и завершит его не Трамп. Высказался генерал и о намерении американского президента выйти из НАТО.

Взоры всего мира обращены к США. Дональд Трамп вернулся в Белый дом и сделал на церемонии инаугурации несколько громких заявлений. Некоторые смотрят на его президентство с надеждой и энтузиазмом, другие не скрывают своих опасений. Многие особенно обеспокоены поведением Илона Маска, который начал активно рекламировать европейских ультраправых. Какие польские политики могут рассчитывать на поддержку США? Об этом мы спросили бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака (Waldemar Skrzypczak).

Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи обошел молчанием несколько важных тем. Одна из них, особенно важная для Польши и ее безопасности, касается судьбы конфликта на Украине. Между тем, на протяжении всего выступления таких слов, как "Россия", "Украина", "Европа", "Европейский союз" или "НАТО", мы вообще не услышали. Это так и задумано?

Трамп выйдет из НАТО? "Это недоразумение"

Можно ли считать игнорирование темы НАТО в речи нового президента намеком на то, что США будут стремиться ослабить свое участие в Альянсе? Fakt решил спросить об этом генерала Вальдемара Скшипчака.

"По-моему мнению, Трамп не откажется от НАТО. Угрозы, которые формулируют некоторые наши эксперты, прогнозирующие, что он захочет вывести США из НАТО, на мой взгляд, являются недоразумением по двум причинам", — начал генерал.

"Во-первых, Трампу Альянс нужен. Он никогда не приобретет такого потенциала и таких возможностей, необходимых для реализации его целей, если покинет НАТО и останется без ее поддержки. Во-вторых, особенно важна поддержка стран Западной Европы, которые сильны не только в военном, но прежде всего в экономическом отношении. Сотрудничество с этими странами является ключевым, и я не думаю, что Трамп когда-либо захочет от него отказаться", — считает собеседник портала Fakt.

"Трамп понимает, что НАТО должна быть сильной и сплоченной организацией", — отметил военный. "Он будет стремиться к тому, чтобы НАТО стала сильнее за счет увеличения взносов ее членов, но и внутренне более консолидированной. Он призовет к порядку Орбана и Фицо, или мы сами от них избавимся. В условиях российской угрозы в Альянсе не может быть места анархии. Люди Трампа об этом знают", — говорит генерал.

"Он скорее запустит Маск на Марс"

В ноябре Дональд Трамп пообещал закончить военный конфликт на Украине в течение 24 часов сразу после вступления в должность. По словам генерала Вальдемара Скшипчака, несмотря на это заявление, США не откажутся от военной поддержки Украины. "Путин понимает, что Трамп не откажется от поддержки Украины, так как это имеет решающее значение для безопасности Европы и НАТО. Трамп будет продолжать эту поддержку до тех пор, пока Путин не поймет, что продолжение конфликта слишком обременительно для России и его нужно прекратить", — считает офицер.

Генерал Скшипчак также рассказал, какие политики могут забыть о поддержке Дональда Трампа. "Польским политикам из тех, кто сочувствует тенденциям фашизации или советизации, не стоит рассчитывать на поддержку Трампа. Он ни такие процессы не поддерживает — ни в Польше, ни в Европейском союзе", — подчеркнул генерал.

"Хотя некоторые советники, такие как Илон Маск, могут предложить Трампу сотрудничество с такими группировками, он скорее запустит Маск на Марс, чем позволит ему навязывать политику в поддержку фашизации или советизации Европы", — добавил он.

Автор: Бартоломей Шевчик (Bartłomiej Szewczyk)

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