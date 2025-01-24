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ТАСС

Politico: европейские страны продолжают обсуждать отправку войск на Украину

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник изображения: www.strategic-culture.org

Как сказал высокопоставленный французский военный офицер изданию, какой бы способ решения украинского конфликта не был выбран, он, скорее всего, будет озвучен в ближайшее время

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Европейские страны продолжают обсуждать вопрос возможной отправки воинского контингента на Украину. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По его информации, президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре 2024 года встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и в ходе беседы Трамп попросил их представить ему решение украинского кризиса. Через несколько дней Зеленский заявил, что развертывание европейских войск на Украине - это осуществимая идея. Как отмечает издание, после этого Макрон надеялся убедить Польшу в целесообразности отправки миротворцев, но столкнулся с несогласием польского премьера Дональда Туска, и в итоге переговоры зашли в тупик. Однако два европейских дипломата сообщили Politico, что переговоры об отправке контингента, несмотря на все сложности, по-прежнему продолжаются.

Как сказал высокопоставленный французский военный офицер изданию, какой бы способ решения украинского конфликта не был выбран, он, скорее всего, будет озвучен в ближайшее время, так как Трамп хочет "дипломатических побед в течение первых 100 дней". Однако он предупредил, что существует "множество вещей, которые могут сорвать" план по установлению мира.

Предположения о направлении миротворческих сил на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня уже звучали. Ряд политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, как сообщалось, обсуждали конкретное наполнение такой миссии, в которой число европейских военных может достигать 40 тыс. По данным СМИ, администрация нового президента США Дональда Трампа рассматривает возможность формирования миссии численностью 200 тыс. человек, но за счет контингента европейских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

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