В ЛНР испытали робота для минирования

ТАСС: В ЛНР прошли испытания роботизированной платформы для минирования «Танк»

Полигонные испытания тяжелой роботизированной платформы для минирования «Танк» завершились в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил представитель военной комендатуры ЛНР и инструктор учебно-исследовательского центра «Небесные воины архистратига Михаила» с позывным Малой, передает ТАСС.

«Сегодня прошли финальные испытания самоходной саперной платформы на гусеничном ходу, которая способна нести на себе десять танковых мин для дистанционного минирования. Дрон управляется оператором, дальность его применения достаточна для нанесения максимального урона противнику за счет скрытности и хорошего запаса хода», — сказал он.

Инструктор добавил, что в ближайшее время аппарат отправят на линию боевого соприкосновения. По его словам, использование подобной техники позволит снизить риски для бойцов и повысить эффективность выполнения задач.

Машина на гусеничном шасси получила специальный лоток, позволяющий ставить «шлагбаумы» из противотанковых мин. Помимо этого, «Танк» может нести различные грузы и вооружение.

Ранее в январе заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев сообщил, что российским войскам начали поставлять наземные робототехнические комплексы «Курьер» с универсальным боевым модулем. Робот может нести пулеметы, гранатомет или противотанковый ракетный комплекс.