«Роскосмос» рассказал о продолжении испытаний «Ангары» в 2025 году

«Роскосмос»: В 2025 году продолжатся испытания комплекса «Ангара»

В 2025 году продолжатся автономные испытания объектов стартового комплекса «Ангара». Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

Соответствующие работы намечены на второй квартал. В их рамках также планируется провести годовое техническое обслуживание комплекса, которое «позволит обеспечить надежность и высокую степень готовности к предстоящим пускам», заявляет госкорпорация.

В декабре «Роскосмос» сообщил, что первый испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5М» пройдет с имитацией нештатной ситуации.