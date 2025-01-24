Будет ли Европа вводить войска на Украину? (Financial Times, Великобритания)

FT: Европа обдумывает ввод войск на Украину, но это вряд ли произойдет

Не нейтральные миротворцы, а "силы стабилизации": под таким соусом европейцы думают отправить войска на Украину, пишет Financial Times. Размещение военных рассматривается как альтернатива бесконечным миллиардам "помощи" Киеву. Впрочем, это вряд ли произойдет, заключает автор статьи.

Джон Пол Рэтбоун (John Paul Rathbone)

Ни для кого не секрет, что западные силы специального назначения присутствуют на Украине в качестве небольшого контингента. Массового развертывания западных военных сил пока не наблюдается, но вскоре ситуация может измениться.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом вновь возник интерес к этой идее, впервые выдвинутой год назад президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда это предложение было отвергнуто как неосуществимое и слишком рискованное. С тех пор вооруженные силы Украины испытывают все больше трудностей. Перспектива членства в НАТО исчезла. Трамп стремится избавить США от обязанности обеспечивать безопасность в Европе. Он заявил, что хочет прекращения огня "как можно скорее".

Киев намекнул, что готов согласиться на переговоры при условии, что его союзники предоставят надежные гарантии безопасности. В результате возобновились обсуждения того, как западные войска, в частности европейские силы, могли бы помочь в поддержке перемирия, которое Трамп надеется заключить с Москвой. Владимир Зеленский заявил, что если Европа всерьез намерена обеспечить эффективное сдерживание, то потребуется как "минимум" 200 000 военнослужащих.

Насколько реалистична цифра, приведенная Зеленским?

Абсолютно не реалистична. Эта цифра намного больше, чем численность войск, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны. По словам людей, осведомленных о переговорах между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что возможна отправка 40000-50000 иностранных военнослужащих в качестве сил безопасности на линии фронта в 1000 км. Тем временем ведутся переговоры между европейскими союзниками. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят этот вопрос на "неформальном выездном совещании", организованном ЕС 3 февраля.

Пока только страны Балтии высказались в поддержку этой идеи, но при условии, что в операции будут участвовать другие союзники. Польша исключила отправку войск и настаивает на том, что на Украине должны быть задействованы силы стран-участниц НАТО, не граничащих с Россией. Канцлер Германии Олаф Шольц, чей срок скоро заканчивается, категорически против размещения немецких войск на Украине. Лидер христианских демократов Фридрих Мерц, который, вероятно, станет канцлером после выборов 23 февраля, выразил поддержку Украине, но не одобрил идею ввода войск.

Какова цель размещения сухопутных сил?

Когда Макрон в феврале прошлого года озвучил эту возможность, речь шла о том, чтобы европейские силы взяли на себя вспомогательные функции, например, защиту критически важной инфраструктуры, обучение украинских военных, ремонт вооружения или патрулирование белорусской границы. Это позволило бы большей части 800-тысячной украинской армии сосредоточиться на действиях на фронте, где в настоящее время развернуто менее половины войск. Переизбрание Трампа изменило ход дискуссии.

Теперь внимание сосредоточено на том, как европейские войска могут быть использованы в качестве миротворческих сил, одновременно поддерживая вооруженные силы Украины. Операция должна преследовать три цели: заверить Украину в поддержке Запада, удержать Россию от предполагаемого нападения и доказать США, что Европа готова гарантировать безопасность Украины. Как сказал Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, если Европа не предпримет решительных действий, то от нее нет никакой пользы. По его словам, "даже не ясно", позволят ли Европе участвовать в мирных переговорах. Для европейских государств, испытывающих нехватку средств, размещение войск может стать более подходящей альтернативой бесконечному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи.

Каким может быть размещение войск?

Силы должны быть "достаточно мощными, чтобы сразу не стать легкой мишенью для России, и достаточно многочисленными, чтобы не потребовалось их скорое усиление. Это не должно выглядеть как некая "завуалированная" помощь со стороны НАТО", – считает бывший высокопоставленный сотрудник НАТО Камиль Гранд, ныне работающий в Европейском совете по международным отношениям. По оценке Гранда, численность военных сил может составить 40 000 человек. Скорее всего, они будут сформированы в рамках специальной коалиции во главе с Великобританией, Францией и Нидерландами, а также с участием стран Балтии и Северной Европы. Роль НАТО будет намеренно сведена к минимуму, чтобы ограничить риск эскалации в отношениях с Россией. Тем не менее, Гранд предположил, что в рамках так называемого "соглашения Берлин-плюс" ЕС может использовать возможности стратегического планирования НАТО для миротворческих операций, как, например, в Боснии и Герцеговине. Он также допускает участие Великобритании.

Были ли прецеденты подобного размещения миротворческих сил?

Да, хотя на Украине не предполагается размещение обычных миротворческих сил, таких, как "голубые каски" ООН, которые следят за прекращением огня, подсчитывают выпущенные снаряды и другие нарушения, но не имеют права применять военную силу и должны сохранять нейтралитет. Европейские войска, безусловно, будут на стороне Украины, однако они не будут сражаться на линии фронта. Таким образом, они будут представлять собой "силы стабилизации" или "силы сдерживания", а не полностью нейтральные "миротворческие" силы.

Одним из примеров может стать Южная Корея, где есть значительное военное присутствие США, хотя боевые действия ведут южнокорейские войска. Еще одним примером является возглавляемая США "операция по поддержанию мира" в Косово ("Силы для Косово"). С момента своего развертывания в 1999 году эти силы понесли многочисленные потери от сербской стороны. Размещение этих сил не означало, что НАТО находится в состоянии войны с Сербией. Аналогичные действия могут предпринять и силы сдерживания на Украине, если они столкнутся с нападением со стороны России.

Произойдет ли это когда-нибудь?

Скорее всего, нет. Сама концепция предполагает, что существует вариант достойного мирного урегулирования с Россией, которое позволит Украине сохранить суверенитет, армию, контроль над своими территориями и остаться демократическим государством, с которым Запад будет сотрудничать. Россия может никогда не согласиться на это или нарушить любое подписанное ей соглашение, как она поступила в начале конфликта на Украине в 2022 году, нарушив Минские соглашения, подписанные в 2014 и 2015 годах после присоединения Крыма (Россия придерживалась Минских соглашений до тех пор, пока они не были уничтожены нежеланием Киева выполнять их условия, — прим. ИноСМИ). Европейские союзники часто говорят, что их конечной целью является создание "более сильной Украины", которая, по словам одного западного представителя, сможет "заставить Россию нести большие расходы, остановить продвижение российских войск и... поддерживать это столько, сколько необходимо, располагая материально-техническими, людскими и финансовыми ресурсами".

Европа может отказаться от отправки войск для участия в реальных боевых действиях, опасаясь эскалации конфликта с Россией. Даже если европейские лидеры решат отправить войска на Украину, их правительства и избиратели могут не согласиться с этим. США также могут отказаться предоставить необходимое материально-техническое обеспечение для данной операции. Тем не менее, опасность, связанная с вводом войск, меркнет перед рисками из-за бездействия. Как сказал Стармер во время своего недавнего визита в Киев: "Речь идет не только о независимости Украины. Если Россия преуспеет в этом конфликте, это будет влиять на всех нас еще очень долго".