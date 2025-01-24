Подводная война НАТО с перерезающими кабели русскими и китайцами (The Times, Великобритания)

Times: корабли НАТО ловят "российских диверсантов" в Балтийском море

"Диверсионная кампания" России в Балтийском море усиливается, пишет Times. На Западе полагают, что Москва причастна к повреждению подводных электрокабелей, хотя представители спецслужб уже заявили, что причиной инцидентов стали аварии, а не "российское вмешательство".

Джордж Гриллз (George Grylls)

Пока королевские ВМС противостоят российскому кораблю-шпиону в британских водах, союзники проводят расследование усиливающейся диверсионной кампании в Балтийском море.

Холодным январским утром немецкий боевой пловец готовится к погружению в воды Балтийского моря, прикрепив к гидрокостюму нож. На пронизывающем ветру руки у него моментально краснеют, а изо рта идет пар. "Если можешь нырять на Балтике, можешь нырять где угодно", — говорит он.

В Финском заливе элитных ныряльщиков и подводные дроны отправляют на морское дно для расследования того, что все больше походит на усиливающуюся диверсионную кампанию России. В конце прошлого года за два месяца там перерезали три подводных кабеля.

Специалисты прибыли на место в рамках операции "Балтийский часовой". Это натовская миссия по патрулированию границ с Россией, а также по защите газопроводов и интернет-кабелей, от которых очень сильно зависит Европа.

На этой неделе вся армада впервые собралась у берегов столицы Эстонии Таллина. Пара F-35, являющихся самыми современными самолетами в мире, пролетела в балтийском небе, демонстрируя военную мощь Запада.

В состав этой флотилии входит голландский фрегат "Тромп", немецкий минный тральщик "Даттельн" и голландское гидрографическое судно "Люймес". Скоро туда прибудут дополнительные корабли, в том числе, шведский корвет типа "Висбю" и французский минный тральщик.

В среду Британия объявила о скорой отправке противолодочного самолета "Посейдон" Р-8 и разведывательного самолета "Ривет Джойнт" в рамках обеспечения миссии НАТО в Балтийском море. Эта новость прозвучала вскоре после того, как королевские ВМС на этой неделе выследили в Северном море российский разведывательный корабль "Янтарь". В ноябре он был перехвачен подводной лодкой ВМС, когда кружил в британских водах неподалеку от важных объектов инфраструктуры.

Министр обороны Джон Хили заявил членам парламента, что судно "Янтарь" используется "для сбора разведывательных данных и нанесения на карту критической подводной инфраструктуры Соединенного Королевства". Он предупредил президента Путина: "Мы знаем, что вы делаете".

Пока экипаж "Даттельна" грелся внизу и смотрел военно-морские фильмы, немецкие ныряльщики, занимающиеся разминированием, оценивали балтийскую качку, ожидая удобного момента для погружения.

Они не могут рассказать, на какую глубину погружаются, и не могут назвать свои имена. "Ныряльщики из средиземноморских стран отказываются погружаться в таких условиях, говорит самый высокий водолаз с позывным 1035. — А для нас это обычный день".

Видимость на дне не превышает нескольких сантиметров. Столь же непрозрачны и малопонятны последние события на Балтийском море.

Россия постоянно отрицает свою причастность к диверсиям против подводных кабелей (Впрочем, по данным Washington Post, представители американской и британской разведки признают, что всему виной аварии, а не "российское вмешательство". — Прим. ИноСМИ). Но терпение было на исходе после того, как капитан китайского контейнеровоза признал, что "случайно" повредил газопровод Balticconnector в 2023 году. Наконец, оно лопнуло после самого наглого, как считают финские власти, инцидента.

В 8 часов 26 минут в день Рождества принадлежащий Дубаю и ходящий под флагом Островов Кука танкер Eagle S с индийским экипажем прошел прямо над силовым кабелем Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Спустя несколько мгновений операторы сообщили об отключении электричества.

Учитывая то обстоятельство, что Эстония пытается отказаться от российского газа и получает электроэнергию по этому альтернативному кабелю, инцидент произошел в очень удачный момент для Москвы.

События, приведшие к обрыву кабеля, тоже кажутся очень странными.

Eagle S, якобы входящий в российский "теневой флот", шел из российского порта Усть-Луга в Турцию с 35 000 тонн дизельного топлива и неэтилированного бензина. По непонятным причинам судно замедлило ход, приблизившись к кабелю, а затем, как утверждают финские власти, 60 миль волокло по морскому дну свой 11-тонный якорь, оборвав в результате силовой кабель и повредив еще три кабеля.

Придя к выводу, что некомпетентность экипажа — это маловероятное и недостаточно веское оправдание ущерба, оцениваемого в десятки миллионов долларов, Финляндия отреагировала весьма агрессивно.

На следующий день финские военные высадились на палубу Eagle S с вертолетов, захватили судно водоизмещением 74 000 тонн и задержали экипаж, заявив о том, что танкер был перехвачен в исключительной экономической зоне Финляндии.

Действующий от имени Eagle S финский адвокат Герман Люнгберг обвинил Финляндию в "захвате" танкера в международных водах в нарушение норм морского права. "У финских властей не было никакого юридического права подниматься на борт судна и проводить расследование, — написал Люнгберг, отвечая на вопросы редакции The Times. — Излишне задавать вопросы о теневом флоте, что бы это ни значило".

Финская полиция допросила экипаж танкера в количестве 24 человек, состоящий из граждан Грузии и Индии. Девятерым морякам приказано остаться в Финляндии.

На этой неделе The Washington Post со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах опровергла сообщения о том, что причиной повреждений была диверсия.

Анонимные американские и европейские представители объяснили инцидент наивностью экипажа Eagle S и дали аналогичные объяснения другому инциденту с участием китайского судна Yi Peng 3, которое в ноябре оборвало два кабеля для передачи данных у берегов Швеции.

Но президент Финляндии Стубб сообщил в среду Bloomberg TV, что к числу возможных причин власти по-прежнему относят диверсию, ошибку и некомпетентность.

Хотя спецслужбы отрицают злой умысел, у Финляндии остается немало вопросов. Почему, например, спустя всего несколько недель после повреждения кабеля Estlink 2 танкер Eagle S слонялся без дела над подводной инфраструктурой у голландского побережья, проходя взад и вперед над телекоммуникационным кабелем Atlantic Crossing 1, соединяющим США с Британией, Нидерландами и Германией?

Зазвучали утверждения о том, что у танкера есть второе предназначение, и что он является российским кораблем-шпионом. По сообщениям издания Lloyd’s List, проходя в прошлом году через Ла-Манш, танкер сбрасывал в воду "похожие на датчики устройства", перевозил посторонних людей и аппаратуру подслушивания. Финские власти сообщили, что после наложения ареста на судно не нашли там никакой аппаратуры.

Люнгберг назвал утверждения об аппаратуре слежения чистой конспирологической теорией. "Судну и его капитану, которого я представляю, не предоставили никакой информации о ходе расследования. Владельцев ни в чем не подозревают", — сказал он.

Голландский фрегат "Тромп" следует морским путем по Финскому заливу, а с его мостика слышен звучащий в эфире разговор на русском. Матросы изучают горизонт при помощи биноклей. 60-летний командир натовской флотилии на Балтике коммодор Арьен Варнаар называет повреждение Estlink 2 "более или менее неопровержимой уликой". Он заявляет: "Думаю, довольно наивно считать, что кабели оборвали по ошибке. В Балтийском море множество танкеров под разными флагами. Большинство из них заходят в российские порты. Тащить якорь по дну моря много миль — это же нелогично? Если якорь выпал, обычно останавливают машину или просто перерезают его, пусть падает".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что будут новые высадки на борт танкеров, если повреждения европейских подводных кабелей не прекратятся. "Капитаны судов должны понять, что угроза нашей инфраструктуре не останется без последствий. Будут новые высадки, задержания и аресты", — заявил он в этом месяце в Хельсинки.

Но действия против международного судоходства чреваты юридическими осложнениями, не говоря уже о риске эскалации с Россией. Поэтому НАТО мало что может сделать в ответ военными средствами. Принятое новым членом НАТО Финляндией в одностороннем порядке решение действовать, скорее всего, объясняется чистым экономическим расчетом. Возместить убытки зарубежной судоходной компании за арест судна наверняка дешевле ремонта важнейшей инфраструктуры на морском дне.

Поскольку таких нападений становится все больше, некоторые нетерпеливые военачальники, такие как командующий вооруженными силами Эстонии генерал Мартин Херем, высказывают предположения о том, что НАТО могла бы заблокировать Балтийское море, которое получило название "натовского озера" после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Сейчас девять из десяти граничащих с ним стран входят в состав этого оборонительного альянса.

Но поскольку такая блокада равноценна объявлению войны, НАТО избрала менее конфронтационный подход. В ходе операции "Балтийский часовой" она будет главным образом следить за передвижениями подозрительных судов.

На палубе "Даттельна" образовались лужи из воды и льда. Натовская флотилия с заходом солнца погрузилась в темноту. Используя подводные дроны, элитных ныряльщиков и гидроакустическое оборудование, эта военно-морская группа надеется сорвать завесу отрицания причастности, за которой прячутся враждебные силы.

"Мы как система видеонаблюдения на море, — говорит 51-летний капитан 2-го ранга Эрик Кокс из ВМС Бельгии. — Мы увидим любого, кто захочет предпринять незаконные действия".