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Военное обозрение

Большинство поставленных американцами танков Abrams ВСУ потеряли в Курской области

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Источник изображения: topwar.ru

Из курского приграничья поступают сведения о том, что противник с начала 2025 года нарастил использование натовской бронетехники в российском регионе. Но вместе с этим ростом фиксируется и рост процента её уничтожения российскими Вооружёнными силами. Один из недавних случаев уничтожения – танк американского производства Abrams. Эта бронемашина ВСУ была уничтожена нашими дроноводами в районе населённого пункта Викторовка Суджанского района Курского области.

По последним сведениям, танк был уничтожен точным попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Суммируя данные о потерях ВСУ танков «Абрамс», эксперты приходят к выводу о том, что из 31 поставленного киевского режиму танка Abrams M1 тот потерял по меньшей мере 26 единиц, причем большинство – именно в Курской области. И причём не менее 4 «Абрамсов» противник потерял после своего так называемого «Бердинского прорыва» (по названию курского хутора), на который ВСУ пошли 5 января.

Вашингтон при Байдене обещал поставить Киеву ещё несколько таких танков, однако пока информации о том, прибыли ли новые партии для их эксплуатации вооружёнными силами Украины, нет.

Напомним, что на территории Курской области украинские войска из натовских танков теряли и продолжают терять не только Abrams. Горят там и британские «Челленджеры», и немецкие «Леопарды».

А Трампу, Стармеру и Шольцу стоит напомнить о том, что не российские Т-72 и Т-90 пришли на их землю, а их танки брошены к нам, чтобы убивать русских. Это к тому, что эти трое постоянно пытаются выдвигать какие-то свои условия в адрес России, ещё и в ультимативной форме.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Т-90 "Владимир"
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