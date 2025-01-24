Путин рассказал о совещании по проекту беспилотных авиационных систем

Путин: состоится совещание по реализации проекта беспилотных авиационных систем

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что через несколько дней состоится совещание о реализации национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.

"Один из нацпроектов по развитию беспилотных авиационных систем разработан и осуществляется при непосредственном участии Агентства (стратегических инициатив - ред.), коллег из национальной технологической инициативы. О ходе реализации этого нацпроекта отдельно поговорим буквально через несколько дней на совещании", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.