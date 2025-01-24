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ТАСС

Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ отметил, что " при гиперзвуке, при новых ракетах, в новом виде вооружений любые большие корабли - это просто мишень"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Москитный флот имел бы существенные преимущества перед армадой больших кораблей с точки зрения высокой маневренности и потому малой уязвимости - как советские боевые железнодорожные ракетные комплексы, "ядерные поезда", считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

В Санкт-Петербурге в четверг помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел совещание по вопросам участия высших учебных заведений России в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения.

"Сегодня при гиперзвуке, при новых ракетах, в новом виде вооружений любые большие корабли - это просто мишень. А представьте себе, если мы от этого перейдем к москитному флоту?" - сказал Ковальчук, выступая на совещании.

"Вот чего боялись американцы раньше? Они боялись наших поездов. Когда у нас ездили поезда по железной дороге в огромной стране, и там лежали ракеты, они не знали, какие поезда, где. Вылетела ракета на огромной территории страны", - добавил он.

Речь идет о так называемых "ядерных поездах" - боевых железнодорожных ракетных комплексах, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами. 

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Патрушев Николай
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