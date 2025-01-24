Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой

Норвежская компания Kongsberg Maritime заключила контракт на поставку передовых пропульсивных систем для двух будущих малых ракетных кораблей типа KCR-70, предназначенных для ВМС Индонезии.

Как уточняет Marine Link, головной корабль начали строить на верфи Sefine Shipyard в Турции в конце октября 2024 года.

Дизайн быстроходных малых ракетных кораблей KCR-70 Sefine Shipyard

В комплект оборудования, которое поставит для будущих кораблей Kongsberg Maritime, входит пропульсивная система, объединяющая два винта регулируемого шага Promas и один водометный движитель Kamewa для обеспечения дополнительной мощности при работе на высокой скорости.

Утверждается, что такая конфигурация оптимизирует мощность, скорость и маневренность.

Корветы оснастят комбинированной дизель-газотурбинной силовой установкой типа CODAG. Она состоит из двух дизельных двигателей и центрально расположенной газовой турбины мощностью 23 мВт для непосредственного привода водометного движителя диаметром 160 см, способного выбрасывать более 30 кубометров воды в секунду.

Проект KCR-70, созданный на базе дизайна FACM-70 верфи Sefine, представляет собой 70-метровый быстроходный ударный корабль, предназначенный для выполнения различных задач, включая разведывательные операции, наблюдение и рекогносцировку (ISR), борьбу с надводными и воздушными целями.

Водоизмещение KCR-70 составляет 850 тонн, он способен развивать скорость свыше 40 узлов. С дальностью плавания 1600 морских миль и автономностью семь дней такие корветы подходят для выполнения длительных миссий в различных оперативных условиях.