В США продолжаются испытания первого самолета РЭР MC-55A "Перегрин", предназначенного для ВВС Австралии

ЦАМТО, 23 января. На заводском аэродроме компании L3Harris в Гринвилле (шт.Техас) началась вторая серия испытательных полетов первого самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы MC-55A "Перегрин", предназначенного для ВВС Австралии.

Как сообщает Scramble Magazine, самолет MC-55A с испытательным регистрационным номером N540GA (5540) и раскраске ВВС Австралии был замечен споттером во время выполнения полетов 16 января.

Напомним, что Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 23 июня 2017 года уведомило Конгресс о возможной продаже Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" пяти самолетов "Гольфстрим" G-550 для сбора информации, наблюдения и разведки, а также радиоэлектронной борьбы. Полная стоимость соглашения была оценена в 1,3 млрд. долл.

Компания L3 Technologies объявила о заключении основного контракта с оценочной стоимостью более 1 млрд. долл. 10 апреля 2019 года. Базовый контракт стоимостью 83,015 млн. долл. на поставку первых двух самолетов G-550 L-3 Communications получила от ВВС США 21 июня 2018 года. За первый квартал 2019 года по данному проекту был сформирован портфель заказов на сумму около 230 млн. долл. и около 700 млн. долл. – по состоянию на 29 марта 2019 года. Работы выполняются на предприятиях L3 в Гринвилле (шт.Техас) и Gulfstream в Саванне (шт.Джорджия).

Согласно пресс-релизу австралийского оборонного ведомства от 17 марта 2019 года, когда было официально объявлено о предполагаемом заключении основного контракта, стоимость проекта составит в общей сложности 2,46 млрд. австр. долл. (1,745 млрд. долл. США). В общей сложности заказано четыре самолета.

Gulfstream Aerospace Corporation, являющаяся подразделением General Dynamics, в апреле 2020 года завершила производство четырех бизнес-джетов G-550, которые будут переоборудованы в самолеты MC-55A "Перегрин".

Тогда же началась внешняя модификация первых двух платформ для переоборудования в конфигурацию AISREW (Airborne Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Electronic Warfare). Эти две машины с завода Gulfstream в Саванне (шт.Джорджия) на год были перемещены на предприятие L3 Technologies в Гринвилле (шт.Техас).

Работы по установке заказанных систем также осуществляются через 645-ю группу авиационных систем ВВС США, расположенную на базе ВВС "Райт Паттерсон" в Огайо. Группа имеет большой опыт проектирования и разработки бортовых электронных средств разведки и соответствующий уровень секретности для их установки.

MC-55A ВВС Австралии получит обтекатель типа "каноэ" в передней части фюзеляжа, антенну спутниковой связи в верхней части фюзеляжа, "выпуклый" обтекатель в хвостовой части корпуса со встроенной башенкой для электрооптического / инфракрасного (EO/IR) оборудования и обтекатель антенны в вертикальном стабилизаторе. Все модификации внешней линии формы самолета использовались в предыдущих конструкциях самолетов ВВС США, однако не все они использовались одновременно.

Комплексы MC-55A "Перегрин" будут интегрированы в объединенные сети управления ВС Австралии, обеспечивая связь между такими платформами как F-35A "Лайтнинг-2", E-7A "Веджтейл", EA-18G "Гроулер", надводными боевыми кораблями и десантными кораблями, а также наземными средствами поддержки боевых действий.

Дальность полета самолета превышает 6750 морских миль, крейсерская скорость – 459 узлов. Самолеты будут базироваться на авиабазе ВВС в Эдинбурге в Южной Австралии.

Планировалось, что первый MC-55A прибудет в Австралию в конце 2022 года или в начале 2023 года, а поставка всех четырех самолетов будет завершена в 2025 году. Ожидалось, что состояния полной эксплуатационной готовности (FOC) самолеты достигнут "в середине текущего десятилетия".

Тем не менее, начальные испытания первого самолета N540GA на заводском аэродроме компании Gulfstream в Саванне (шт.Джорджия) начались только в марте 2022 года и до сих пор по неизвестным причинам не завершены.