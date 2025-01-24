Foreign Policy: сделка по Украине перекроет ей вступление в НАТО

По данным журнала, в Киеве скептически относятся к обещаниям западных стран обеспечить безопасность страны после завершения конфликта

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Любой из вариантов соглашения об украинском урегулировании, который может предложить НАТО, будет содержать запрет на присоединение Украины к альянсу. Такое мнение приводится в материале американского журнала Foreign Policy.

По его информации, это признают как в Киеве, так и в Вашингтоне. Официальные лица Украины скептически относятся к обещаниям западных стран обеспечить ее безопасность после завершения конфликта с Россией, отмечает издание.

Оно напомнило о недавних словах президента США Дональда Трампа о том, что он "понимает чувства России", выступающей против присоединения Киева к военному блоку. Ранее Трамп негативно высказывался о возможности расширения альянса за счет Украины.

Как ранее сообщил Foreign Policy западный чиновник высокого ранга, первый вариант урегулирования заключается в том, что страны НАТО пообещают "в течение долгих лет после сделки о прекращении огня" оказывать Украине существенную военную и экономическую помощь и "когда-нибудь, может быть" разрешат присоединиться к НАТО. Второй вариант предполагает распространение на украинскую территорию действия статьи 5 Североатлантического договора с положением о том, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех. Чиновник признал, что ни НАТО, ни Россия не допустят реализации второго типа гарантий безопасности, а первый тип, по сути, закрепит статус-кво на Украине.

22 января Владимир Зеленский признал, что США выступают против присоединения Украины к НАТО. Он также попытался возложить на нового американского лидера ответственность за вступление Киева в блок: "если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО". Украина многократно заявляла о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса, а в сентябре 2022 года Киев подал заявку на вступление в блок в ускоренном порядке.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования украинского кризиса должно быть не краткое перемирие и последующее продолжение конфликта, а долгосрочный и прочный мир на основе уважения интересов РФ. В 2024 году российский лидер назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод украинских военных из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, обеспечение прав и свобод русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.