Глава МИД Франции предостерег США от сделок с РФ по Украине

Жан-Ноэль Барро заявил, что Вашингтон не должен заключать сделок без согласования с Киевом и европейскими странами

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. США не должны заключать какие-либо договоренности с Россией по урегулированию на Украине без согласования с Киевом и европейскими странами, при этом Вашингтону следует увеличить давление на Москву с целью принуждения к началу переговоров. Такое мнение выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, выступая на пленарной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, посвященной украинскому конфликту.

"США должны оказать давление на Россию и увеличить стоимость продолжения ею конфликта. Европейские партнеры Украины должны оказать ей поддержку, чтобы она могла вступить в переговоры с максимально сильной позицией, и быть готовыми предоставить гарантии безопасности", - заявил Барро.

Министр подчеркнул, что в будущем отношения между РФ и Европой "никогда не будут как раньше", то есть до начала спецоперации на Украине, после которой европейцы, по его словам, должны "занять новую позицию в вопросе безопасности континента". На взгляд Барро, последние заявления представителей новой администрации в Вашингтоне позволяют предположить, что там осознают невозможность заключения плохой для Украины сделки, которая бы была выгодна европейцам и США.

"Любая сделка [между США и Россией] должна согласовываться с украинцами. Также она должна быть согласована с европейцами, которым предстоит сыграть главную роль в обеспечении гарантий безопасности. А иначе кто это сделает?" - сказал он. Барро усомнился в том, что гарантии безопасности Украине будут даваться по линии НАТО, тем более, что США не проявляют энтузиазма по поводу быстрого вступления страны в организацию. Кроме того, он усомнился, что США предоставят 200 тыс. военных для размещения на предполагаемой линии разграничения - именно столько требовал у западных союзников Владимир Зеленский.

Вопрос финансирования

Глава французской дипломатии также заявил, что финансовые потребности Украины на 2025 год покрыты благодаря кредиту Группы семи (G7) в размере $50 млрд "за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России". Поэтому, считает министр, приоритетной темой дискуссий сейчас должен быть не финансовый вопрос, а создание сильной позиции для Украины на момент начала переговоров. Достигнуть этого глава МИД Франции планирует с помощью военного сотрудничества с Киевом, "которое планируется наращивать в течение года", и усиления санкций против РФ. Помимо этого, по его мнению, весомости аргументам Киева на предстоящих переговорах должны придать планы по "евроатлантической интеграции" Украины.

"Что же касается вопроса конфискации активов, то, на мой взгляд, это преимущественно вопрос торга с Россией, когда настанет момент для мирных переговоров, который должны будут определить украинцы", - добавил Барро.