Войти
ЦАМТО

ВС Литвы получили 500-й грузовик UNIMOG U5000

161
0
0
Передача вооруженным силам Литвы 110 военных 5-тонных грузовых автомобилей Unimog U5000 с колесной формулой 4x4 производства германской группы Daimler AG, 26.09.2019
Передача вооруженным силам Литвы 110 военных 5-тонных грузовых автомобилей Unimog U5000 с колесной формулой 4x4 производства германской группы Daimler AG, 26.09.2019.
Источник изображения: министерство национальной обороны Литвы

ЦАМТО, 23 января. Австрийская компания Empl Fahrzeugwerk 17 января сообщила, что в соответствии с условиями заключенного контракта передала ВС Литвы в конце 2024 года 500-й грузовой автомобиль UNIMOG U5000 с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью 5 т.

Грузовые автомобили UNIMOG U5000 поставляются в части Сухопутных войск Литвы и другие подразделения для перевозки личного состава, снабжения, медицинской эвакуации и выполнения других повседневных задач. Грузовик является одним из самых распространенных транспортных средств в вооруженных силах страны. Потребность ВС Литвы в грузовых автомобилях значительно возросла после формирования второй пехотной бригады. Грузовики обладают высокой проходимостью и используются как на дорогах с твердым покрытием, так и на грунтовых.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2015 года ВС Литвы через Агентство поддержки и приобретений НАТО NSPA (NATO Support and Procurement Agency) подписали базовое соглашение, предусматривающее приобретение до 340 грузовых автомобилей UNIMOG компании Daimler Trucks AG. Первоначально были заказаны 88 UNIMOG U5000, поставка которых началась в 2016 году. Еще 110 автомобилей были заказаны в 2019 году и 142 машины – в 2020 году.

Еще одно соглашение было заключено Агентством по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы с Daimler Trucks AG через Агентство поддержки и приобретений НАТО NSPA в 2022 году. В соответствии с его условиями в 2021-2023 гг. в дополнение к UNIMOG были поставлены около 70 автомобилей Mercedes-Benz других типов, включая семейства Arocs и Zetros.

В сентябре 2024 года Агентство подписало через NSPA контракт на сумму 47 млн. евро, предусматривающий поставку до конца 2024 года 51 грузовика UNIMOG U5000 грузоподъемностью 5 т для обеспечения снабжения, перевозки личного состава, медицинской эвакуации и выполнения специальных задач. Компания Empl Fahrzeugwerk поставляет технику совместно с Daimler Trucks AG.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Литва
Компании
Daimler AG
Проекты
2020-й год
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 02:58
  • 7110
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.01 02:53
  • 2
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили
  • 24.01 01:49
  • 1
Концерн «Калашников» завершил испытания в зоне СВО тактических опор под стрелковое оружие для поражения беспилотников
  • 24.01 01:43
  • 1
Стубб: Европа должна выбрать между новыми Хельсинкскими соглашениями и "Ялтой"
  • 24.01 01:16
  • 0
Ответ на "Как ЦРУ и украинская разведка тайно наладили тесное партнерство (ABC News, США)"
  • 23.01 23:30
  • 1
Производитель танков Leopard - немецкая компания KMW - открыла на территории Украины предприятие по ремонту бронетехники
  • 23.01 22:48
  • 0
Ответ не "Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи"
  • 23.01 21:54
  • 0
Ответ на "Один вместо четырех: США начинают серийное производство снарядов M1147 AMP для танков Abrams"
  • 23.01 18:55
  • 217
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 23.01 17:43
  • 0
Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи
  • 23.01 17:22
  • 0
Беларусь и Россия: своих не бросаем!
  • 23.01 16:52
  • 24
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 23.01 05:30
  • 8
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье