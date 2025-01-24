Зеленский допустил переговоры с Путиным, если Трамп обеспечит Киеву безопасность

По словам Владимира Зеленского, он понимает, что без России невозможно дипломатически закончить войну

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным при условии, что новый американский лидер Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность.

"Я буду делать все, чтобы это приблизить. <...> Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну", - сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg, отвечая на вопрос, готов ли он изменить свою позицию не садиться за стол переговоров с Путиным, если Украине предложат сделку.

Зеленский также допустил, что переговоры могут начаться если Украина не вернется к границам 2022 года, на чем ранее настаивали в Киеве как на необходимом условии. "Может быть по-разному, в жизни оно так бывает. <...> Это зависит от Соединенных Штатов Америки, это зависит от новой администрации, это зависит от Европейского союза, <...> от глобального Юга в каком-то смысле это на сегодня также зависит", - сказал он.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также украинские инициативы, свидетельствующие о полной оторванности Киева от современных реалий.

В свою очередь Путин указывал, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что переговоры с Украиной возможны, но их итог должен быть утвержден легитимной украинской властью.