Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле не видят новизны в угрозах Трампа, тщательно фиксируют все нюансы

204
0
0
Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле не видят новизны в угрозах президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если не удастся достичь сделки по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую свою итерацию президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы. По крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - сказал он, комментируя угрозы Трампа ввести новые санкции и тарифы в отношении РФ, если не будет достигнута сделка по Украине.

"Мы очень внимательно наблюдаем за всей риторикой, за всеми заявлениями, мы тщательно фиксируем все нюансы", - заявил представитель Кремля.

Он подтвердил, что Россия остается готовой к равноправному и уважительному диалогу с США.

"Этот диалог имел место между двумя президентами в бытность первого президентства Трампа. Ждем сигналов, которых пока не поступало", - сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что украинский конфликт может завершиться "легким или сложным путем". Он сказал о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Пришло время заключить соглашение. Больше нельзя терять жизни!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - сказал президент.

Он заявил, что не стремится навредить России. "Я не собираюсь вредить России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Трамп.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 02:58
  • 7110
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.01 02:53
  • 2
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили
  • 24.01 01:49
  • 1
Концерн «Калашников» завершил испытания в зоне СВО тактических опор под стрелковое оружие для поражения беспилотников
  • 24.01 01:43
  • 1
Стубб: Европа должна выбрать между новыми Хельсинкскими соглашениями и "Ялтой"
  • 24.01 01:16
  • 0
Ответ на "Как ЦРУ и украинская разведка тайно наладили тесное партнерство (ABC News, США)"
  • 23.01 23:30
  • 1
Производитель танков Leopard - немецкая компания KMW - открыла на территории Украины предприятие по ремонту бронетехники
  • 23.01 22:48
  • 0
Ответ не "Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи"
  • 23.01 21:54
  • 0
Ответ на "Один вместо четырех: США начинают серийное производство снарядов M1147 AMP для танков Abrams"
  • 23.01 18:55
  • 217
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 23.01 17:43
  • 0
Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи
  • 23.01 17:22
  • 0
Беларусь и Россия: своих не бросаем!
  • 23.01 16:52
  • 24
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 23.01 05:30
  • 8
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье