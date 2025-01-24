Войти
ЦАМТО

МНО Польши намерено закупить новые минные заградители

154
0
0
Военный парад в Варшаве на День Войска Польского
Военный парад в Варшаве на День Войска Польского.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

ЦАМТО, 23 января. Агентство вооружений МНО Польши 20 января объявило о намерении провести предварительные консультации с целью сбора информации о возможности приобретения на рынке минных заградителей на гусеничном шасси.

Целью проекта, вероятно, является замена состоящих на вооружении в настоящее время минных заградителей "Кротон".

Консультации предполагают оценку соответствия предлагаемого оборудования предъявляемым ВС Польши требованиям. Также будут обсуждаться вопросы стоимости, сроков приобретения и возможности обеспечения поставок. Агентство вооружений пока не уточняет количество планируемых к закупке бронемашин.

Претенденты, заинтересованные в участии в консультациях, должны подать свои заявки до 14 февраля. Планируемый срок проведения консультаций – до 31 мая.

Новый минный заградитель должен иметь бронированный корпус, оснащаться шестью пусковыми модулями (с 20-ю минными кассетами по 5 противотанковых мин МН-123 в каждом), системой командования и боевого управления, средствами оповещения и самообороны, 12,7-мм пулеметом.

Машины должны быть оборудованы информационно-коммуникационной системой, обеспечивающей обмен аудиоинформацией и данными с другими машинами, вышестоящими и взаимодействующими подразделениями на расстоянии до 30 км.

Кроме того, заградитель должен иметь автоматическую систему контроля технического обслуживания, позволяющую более эффективную проводить диагностику.

В настоящее время в составе ВС Польши имеется шесть единиц минных заградителей "Кротон" на базе МТ-ЛБ, поставленных национальной компанией Huta Stalowa Wola S.A. в 2003-2008 гг. В июне 2023 года МНО Польши заказало 24 минных заградителя на колесном шасси "Баобаб-K", поставки которых планируется начать в 2026 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
МТ-ЛБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 02:58
  • 7110
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.01 02:53
  • 2
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили
  • 24.01 01:49
  • 1
Концерн «Калашников» завершил испытания в зоне СВО тактических опор под стрелковое оружие для поражения беспилотников
  • 24.01 01:43
  • 1
Стубб: Европа должна выбрать между новыми Хельсинкскими соглашениями и "Ялтой"
  • 24.01 01:16
  • 0
Ответ на "Как ЦРУ и украинская разведка тайно наладили тесное партнерство (ABC News, США)"
  • 23.01 23:30
  • 1
Производитель танков Leopard - немецкая компания KMW - открыла на территории Украины предприятие по ремонту бронетехники
  • 23.01 22:48
  • 0
Ответ не "Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи"
  • 23.01 21:54
  • 0
Ответ на "Один вместо четырех: США начинают серийное производство снарядов M1147 AMP для танков Abrams"
  • 23.01 18:55
  • 217
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 23.01 17:43
  • 0
Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи
  • 23.01 17:22
  • 0
Беларусь и Россия: своих не бросаем!
  • 23.01 16:52
  • 24
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 23.01 05:30
  • 8
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье