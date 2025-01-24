МНО Польши намерено закупить новые минные заградители

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ЦАМТО, 23 января. Агентство вооружений МНО Польши 20 января объявило о намерении провести предварительные консультации с целью сбора информации о возможности приобретения на рынке минных заградителей на гусеничном шасси.

Целью проекта, вероятно, является замена состоящих на вооружении в настоящее время минных заградителей "Кротон".

Консультации предполагают оценку соответствия предлагаемого оборудования предъявляемым ВС Польши требованиям. Также будут обсуждаться вопросы стоимости, сроков приобретения и возможности обеспечения поставок. Агентство вооружений пока не уточняет количество планируемых к закупке бронемашин.

Претенденты, заинтересованные в участии в консультациях, должны подать свои заявки до 14 февраля. Планируемый срок проведения консультаций – до 31 мая.

Новый минный заградитель должен иметь бронированный корпус, оснащаться шестью пусковыми модулями (с 20-ю минными кассетами по 5 противотанковых мин МН-123 в каждом), системой командования и боевого управления, средствами оповещения и самообороны, 12,7-мм пулеметом.

Машины должны быть оборудованы информационно-коммуникационной системой, обеспечивающей обмен аудиоинформацией и данными с другими машинами, вышестоящими и взаимодействующими подразделениями на расстоянии до 30 км.

Кроме того, заградитель должен иметь автоматическую систему контроля технического обслуживания, позволяющую более эффективную проводить диагностику.

В настоящее время в составе ВС Польши имеется шесть единиц минных заградителей "Кротон" на базе МТ-ЛБ, поставленных национальной компанией Huta Stalowa Wola S.A. в 2003-2008 гг. В июне 2023 года МНО Польши заказало 24 минных заградителя на колесном шасси "Баобаб-K", поставки которых планируется начать в 2026 году.