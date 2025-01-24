Стубб: Европа должна выбрать между новыми Хельсинкскими соглашениями и "Ялтой"

Президент Финляндии отметил, что достижение мира на Украине должно базироваться на нормах международного права и с учетом интересов Киева и стран Евросоюза

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Страны ЕС в поисках возможного решения для урегулирования конфликта на Украине находятся перед выбором между созывом новой Ялтинской конференции для определения сфер влияния держав в Европе или заключением новых Хельсинкских соглашений по образцу 1975 года с созданием системы безопасности на континенте с учетом позиций и интересов всех стран. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб.

"Что мы должны сделать на этом этапе, если честно, это выбрать между Ялтой и Хельсинки. Ялтинская конференция была разделом сфер влияния большими державами. В случае с Хельсинскими соглашениями 1975 года речь идет о международном праве и принципах", - сказал Стубб, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он указал, что достижение мира на Украине должно базироваться на нормах международного права и с учетом интересов Киева и стран Евросоюза. По его мнению, страна не должна повторить судьбу Финляндии после Второй мировой войны, когда Хельсинки "оказался лишен суверенитета и свободы выбирать, членом какого клуба он хочет быть", а также потерял часть своей территории. В ближайшей перспективе, полагает Стубб, ЕС и США нужно продолжить военную поддержку Украины для того, чтобы усилить ее позиции на возможных переговорах с Москвой. При этом президент Финляндии не считает, что Украина должна свернуть с курса на вступление в ЕС в ближайшей в перспективе и в НАТО - в долгосрочной.

Как отмечал ранее президент РФ Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Путин подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.

Хельсинкские соглашения были подписаны в столице Финляндии в 1975 году по итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с участием всех стран континента. Данные соглашения сыграли важную роль в стабилизации и разрядке отношений между противостоящими блоками во время холодной войны.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму. Ее участниками стали руководители государств - союзников по антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Принятые на этой встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом.