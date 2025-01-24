Рютте в Давосе запутался в географии конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО заявил, что фронт якобы движется "в неправильном направлении, на восток"

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, запутался в военной ситуации на Украине. Глава альянса заявил, что фронт якобы движется "в неправильном направлении, на восток", хотя в действительности он смещается на запад.

Своей ошибки генсек НАТО не заметил и продолжил речь, призывая "изменить траекторию конфликта". "Пока фронт движется в неправильном направлении, он идет на восток, - сказал Рютте на мероприятии, посвященном Украине. - Мы действительно должны нарастить, а не ослабить помощь Украине. Мы должны изменить траекторию конфликта".

Ошибка Рютте оказалась не оговоркой. В следующую минуту он подтвердил свою потерю ориентации в сторонах света, заявив о финансовых проблемах сдерживания на "западном" фланге НАТО в случае поражения Украины, тогда как западный фланг НАТО - это США.

"Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов, - заявил он. - В этом случае восстановить сдерживание на западе НАТО встанет в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас".

Рютте призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружие Киеву и не допустить прекращения огня на условиях Москвы. Он также назвал конфликт "не европейским, а геополитическим", поскольку, по его утверждению, "Россия, Китай, Иран и КНДР - все работают вместе".