Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов

Генсек альянса призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Киеву, а также не допустить прекращения огня на условиях Москвы

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Проигрыш Киева обойдется НАТО не в дополнительные миллиарды долларов, которые альянс выделяет на военные нужды сейчас, а в дополнительные триллионы долларов, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на мероприятии, посвященном Украине на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов, - сказал он. - В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас".

Он призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Украине, а также не допустить прекращения огня на условиях России.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.