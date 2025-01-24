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ТАСС

Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Petros Giannakouris

Генсек альянса призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Киеву, а также не допустить прекращения огня на условиях Москвы

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Проигрыш Киева обойдется НАТО не в дополнительные миллиарды долларов, которые альянс выделяет на военные нужды сейчас, а в дополнительные триллионы долларов, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на мероприятии, посвященном Украине на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов, - сказал он. - В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас".

Он призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Украине, а также не допустить прекращения огня на условиях России.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
2 комментария
№1
24.01.2025 02:16
Демократы бросят на Нью Йорк как с целью затопления логова цунами республиканцев в отместку за сжигание Калифорнии мегатоннную ядерку и заущебили на трильен, Байдену звание Героя России и Героя КНР.
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№2
24.01.2025 02:53
Цитата
ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. Проигрыш Киева обойдется НАТО не в дополнительные миллиарды долларов, которые альянс выделяет на военные нужды сейчас, а в дополнительные триллионы долларов, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на мероприятии, посвященном Украине на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
--------

Проигрыш Киева (совершенно неизбежный после провала инициации бунта "солдатских матерей" и интеллигентщины в России) не повлечет для НАТО никаких дополнительных расходов. :)

Цитата
"Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов, - сказал он. - В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас".
--------

Это вопрос не дополнительных расходов, а существования НАТО. ВСЕ увидят в случае поражения Украины, что существование НАТО просто не имеет никакого смысла.
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