"Калашников" разработал новый комплекс с дронами-камикадзе "КУБ-СМ"

В состав комплекса входят управляемые боеприпасы в транспортно-пусковых контейнерах и разведчик-ретранслятор на базе беспилотника

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал новый беспилотный комплекс с дронами-камикадзе "КУБ-СМ". В пресс-службе концерна уточнили, что впервые покажут комплекс на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

"Концерн "Калашников" представит новый разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ-СМ" (СМ - сверхманевренный) на международной конференции и выставке вооружений IDEX-2025, которая будет проходить в г. Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля 2025 года. В состав комплекса входят как управляемые боеприпасы (УБ) в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК, всего - 14 штук), так и разведчик-ретранслятор на базе беспилотного летательного аппарата (БЛА-Р) в ТПК (всего - 2 штуки)", - говорится в сообщении.

В "Калашникове" отмечают, что управляемый боеприпас содержит многофакторную боевую часть с носителем, а беспилотник-ретранслятор выполняет наблюдение и разведку местности, а также транслирует информацию от боеприпаса к наземной станции управления и обратно. При этом подразумевается, что боевой расчет, один комплект боеприпаса, ретранслятор, оборудование для подготовки и применения боекомплекта размещаются в бронированной машине.

Подчеркивается, что "КУБ-СМ" может применяться по небронированной и легкобронированной военной технике, элементам командных пунктов, дивизионов зенитных ракетных комплексов и живой силе в средствах индивидуальной бронезащиты, а также объектам противовоздушной и противоракетной обороны, тыловым объектам и стартовым позициям беспилотников.