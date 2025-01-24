Войти
ТАСС

"Калашников" разработал новый комплекс с дронами-камикадзе "КУБ-СМ"

160
0
0
© Стоян Васев/ ТАСС
© Стоян Васев/ ТАСС.
Источник изображения: © Стоян Васев/ ТАСС

В состав комплекса входят управляемые боеприпасы в транспортно-пусковых контейнерах и разведчик-ретранслятор на базе беспилотника

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал новый беспилотный комплекс с дронами-камикадзе "КУБ-СМ". В пресс-службе концерна уточнили, что впервые покажут комплекс на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

"Концерн "Калашников" представит новый разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ-СМ" (СМ - сверхманевренный) на международной конференции и выставке вооружений IDEX-2025, которая будет проходить в г. Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля 2025 года. В состав комплекса входят как управляемые боеприпасы (УБ) в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК, всего - 14 штук), так и разведчик-ретранслятор на базе беспилотного летательного аппарата (БЛА-Р) в ТПК (всего - 2 штуки)", - говорится в сообщении.

В "Калашникове" отмечают, что управляемый боеприпас содержит многофакторную боевую часть с носителем, а беспилотник-ретранслятор выполняет наблюдение и разведку местности, а также транслирует информацию от боеприпаса к наземной станции управления и обратно. При этом подразумевается, что боевой расчет, один комплект боеприпаса, ретранслятор, оборудование для подготовки и применения боекомплекта размещаются в бронированной машине.

Подчеркивается, что "КУБ-СМ" может применяться по небронированной и легкобронированной военной технике, элементам командных пунктов, дивизионов зенитных ракетных комплексов и живой силе в средствах индивидуальной бронезащиты, а также объектам противовоздушной и противоракетной обороны, тыловым объектам и стартовым позициям беспилотников. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 02:58
  • 7110
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.01 02:53
  • 2
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили
  • 24.01 01:49
  • 1
Концерн «Калашников» завершил испытания в зоне СВО тактических опор под стрелковое оружие для поражения беспилотников
  • 24.01 01:43
  • 1
Стубб: Европа должна выбрать между новыми Хельсинкскими соглашениями и "Ялтой"
  • 24.01 01:16
  • 0
Ответ на "Как ЦРУ и украинская разведка тайно наладили тесное партнерство (ABC News, США)"
  • 23.01 23:30
  • 1
Производитель танков Leopard - немецкая компания KMW - открыла на территории Украины предприятие по ремонту бронетехники
  • 23.01 22:48
  • 0
Ответ не "Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи"
  • 23.01 21:54
  • 0
Ответ на "Один вместо четырех: США начинают серийное производство снарядов M1147 AMP для танков Abrams"
  • 23.01 18:55
  • 217
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 23.01 17:43
  • 0
Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи
  • 23.01 17:22
  • 0
Беларусь и Россия: своих не бросаем!
  • 23.01 16:52
  • 24
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 23.01 05:30
  • 8
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье