Литва призывает Германию ускорить поставки танков Leopard-2

Минск. 23 января. ИНТЕРФАКС - Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в ходе встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом призвала ускорить поставки заказанных ранее танков Leopard-2, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"Я попросила министра обороны Германии оценить возможность при более ранних выплатах ускорить поставку (танков Leopard-2 - ИФ), чтобы полностью обучить наших солдат до их прибытия. Это было бы огромным шагом вперед, поскольку общая платформа бронетехники позволит повысить уровень взаимодействия литовских и немецких вооруженных сил", - сообщила глава Минобороны Литвы по итогам встречи, ее цитирует пресс-служба.

"Это критически важно для модернизации возможностей литовской армии и укрепления безопасности региона", - подчеркнула Шакалене.