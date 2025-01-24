СВР Армении: вероятность разморозки членства Еревана в ОДКБ в 2025 году маловероятна

ЦАМТО, 23 января. Вероятность разморозки членства Еревана в ОДКБ в 2025 году маловероятна. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в докладе Службы внешней разведки Армении.

"Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут", – говорится в докладе.

В СВР Армении считают, что "авторитет этой структуры безопасности по-прежнему будет подвергаться серьезному сомнению".

Комментарий ЦАМТО:

В целом текущая военно-политическая обстановка в Закавказье характеризуется постепенным наращиванием контактов между руководством Армения и коллективным Западом, в том числе на уровне оборонных ведомств и специальных служб (прежде всего США).

На этом фоне США разыгрывают собственную карту в Армении, где, используя лоббистов в органах власти, сети влияния в лице многочисленных НКО и СМИ, спекулируют на национальных чувствах армянского общества, пытаясь вывести Ереван из орбиты влияния России, задействовать армянский фактор для дестабилизации ОДКБ и ЕАЭС, нарушения работы международного транспортного коридора "Север-Юг", а также в качестве плацдарма в политике давления на Иран.

Отказ от сотрудничества с Россией, выход из ОДКБ и возможное закрытие 102-й российской военной базы будут означать начало конца независимой Армении.