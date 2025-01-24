FT: нехватка денег может вынудить Европу направить миротворцев на Украину

По данным газеты, развертывание миротворческого контингента может быть более выгодной альтернативой, чем бессрочное предоставление военной помощи

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Нехватка средств у европейских стран может вынудить их направить воинский контингент на Украину. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По ее утверждению, европейские государства испытывают нехватку средств. Развертывание выполняющих миротворческую функцию войск на Украине может быть более выгодной альтернативой, чем бессрочное предоставление Киеву военной помощи в размере миллиардов долларов, пишет газета.

Ранее звучали предположения о направлении миротворческих сил на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня. Ряд политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона обсуждали конкретное наполнение такой миссии, в которой число европейских военных может достигать 40 тыс. По сообщениям СМИ, администрация нового президента США Дональда Трампа рассматривает возможность формирования миссии численностью 200 тыс. человек, но за счет контингента европейских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.