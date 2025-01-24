FT: в Киеве считают, что Запад может отправить на Украину до 50 тыс. миротворцев

По словам украинских чиновников, солдаты могли бы действовать в качестве сил безопасности на линии фронта протяженностью 1 тыс. км

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Запад мог бы отправить на Украину контингент численностью до 50 тыс. человек в качестве сил безопасности. Такое мнение украинских чиновников приводит газета Financial Times (FT).

По их словам, от 40 тыс. до 50 тыс. иностранных солдат могли бы действовать в качестве сил безопасности на линии фронта протяженностью 1 тыс. км. Они считают этот вариант осуществимым. Как отмечает издание, Владимир Зеленский ранее заявлял, что если Европа серьезно настроена на обеспечение эффективного сдерживания, то потребуется 200 тыс. солдат как минимум.

Предположения о направлении миротворческих сил на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня уже звучали. Ряд политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, как сообщалось, обсуждали конкретное наполнение такой миссии, в которой число европейских военных может достигать 40 тыс. По данным СМИ, администрация нового президента США Дональда Трампа рассматривает возможность формирования миссии численностью 200 тыс. человек, но за счет контингента европейских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.