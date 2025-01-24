Дроны-освободители: какие аппараты на оптоволокне применяет Россия в спецоперации

Дрон-камикадзе "Князь Вандал Новгородский" с оптоволоконным каналом связи сжег натовской техники на сотни миллионов долларов. Беспилотники такого типа вносят существенный вклад в отражение нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и ее освобождение от интервентов. В настоящее время российские производители разработали целую линейку летающих и наземных роботов на оптоволокне. О том, какие дроны с управлением по "леске" создает и применяет Россия, — в материале ТАСС

Статистику уничтожения иностранных "подарков" Киеву беспилотником на оптоволокне привел несколько дней назад глава Новгородской области Андрей Никитин в ходе ежегодного послания к жителям региона. По его словам, сумма ущерба для противника составила $300 млн.

Звездный час российского оружия

Многие российские оборонные разработки демонстрировали в условиях спецоперации всплеск эффективности, продолжая доказывать свои превосходные качества. Так, супероружием СВО стали авиабомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), превращающим неуправляемый боеприпас в дальнобойное высокоточное оружие. Носителями "прокачанных" бомб советского образца стали самолеты тактической авиации, а их массовое применение помогает освобождать новые российские регионы.

Разведывательно-ударный беспилотник "Иноходец" Источник изображения: © Минобороны России

Другим примером изделия, громящего украинскую бронетехнику в Курской области, является крупный разведывательно-ударный беспилотник "Иноходец", который в октябре 2024 года в ежедневном режиме уничтожал цели в курском приграничье и Сумской области. Специалисты считают, что это связано с уничтожением средств противовоздушной обороны противника (подтянутых ближе к линии боевого соприкосновения в попытке противодействия российским летательным аппаратам), — это позволяет тяжелым беспилотникам беспрепятственно выполнять боевые задачи. Еще одна причина — наращивание производства отечественных БПЛА.

В январе 2023 года Минобороны России сообщило, что большинство сбитых украинских истребителей были обнаружены российскими самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. В октябре того же года Сергей Шойгу, возглавлявший военное ведомство, заявил о появлении комплексов, которые позволили за пять дней сбить 24 самолета Воздушных сил Украины. Источник ТАСС предположил, что такая результативность была достигнута благодаря совместному применению "летающих радаров" А-50 и зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", стрелявшей ракетами с новой боевой частью.

Наконец, очередным открытием спецоперации стали беспилотники-камикадзе, использующие оптоволоконную линию связи вместо традиционного радиоуправления. Им не страшны вражеские глушилки, а высокая скорость передачи данных и отсутствие помех позволяют оператору видеть кристально чистое изображение с бортовой камеры и точно поражать цель. Такой дрон может, разматывая за собой бобину тонкого оптоволоконного кабеля, лететь над самой землей, залетать в помещения и блиндажи — дроны на радиоканале на такое не способны. Еще одно достоинство беспилотников на "леске" — невозможность пеленгации пункта его управления, так как он не излучает радиоволны. Недостатки дронов (снижение маневренности, ограниченная длина кабеля, риск его обрыва) с лихвой компенсируются достоинствами.

Ведомые светом

Беспилотный летательный аппарат "Князь Вандал Новгородский" разработки новгородского научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" используется в СВО с лета минувшего года. Дебют аппарата, названного в честь легендарного правителя древнего города, на месте которого якобы возник Великий Новгород, состоялся в ходе освобождения Курской области от вторгшихся частей ВСУ. Генеральный директор АНО "НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев рассказал в беседе с ТАСС, что целями операторов инновационного дрона являются танки и бронетехника, радиолокационные станции и установки радиоэлектронной борьбы, опорные пункты украинской армии и другие объекты. Эффектные кадры боевого применения новинки широко обсуждались в соцсетях. На первых из них "Вандал" поражает двигающийся австралийский броневик Bushmaster и гусеничную машину западного образца.

Ситуация с Курском заставила нас выкатить дрон на два с половиной месяца раньше, чем планировалось. Изделие было еще сырым. Если бы мы, условно говоря, потерпели еще два с половиной месяца, то могли бы применить "Князя Вандала" массово сразу на всем фронте и с максимальным эффектом. Но начались действия в Курской области, и надо было чем-то удивить неприятеля

Алексей Чадаев

глава НПЦ "Ушкуйник"

В конце 2024 года в небе спецоперации появился другой FPV-дрон с управлением по оптоволоконному кабелю — "Гортензия". Его разработало одноименное конструкторское бюро, не только серийно производящее боевые беспилотники, но и экспериментирующее с их конструкцией. Так, ранее специалисты КБ "Гортензия" оснастили свой БПЛА гранатометом РПГ-26, продемонстрировав работу такой системы. Дрон с подвешенной под ним "трубой" гранатомета опускается на высоту 100–150 м, оператор захватывает цель, затем бортовая электроника беспилотника автоматически донаводится и совершает выстрел, а громоздкий пустой контейнер от реактивной гранаты сбрасывается. Такая система позволяет вести боевую работу даже при работающих радиоглушилках противника.

Отечественные приоритеты в оптической связи Концепция использования оптического диапазона для многоканальной связи, передачи телесигнала и данных впервые в мире была разработана и представлена в СССР в 1957 году. Тогда же было предложено использовать специальные искусственные проводники светового луча, в том числе гибкие волоконно-оптические. В 1960 году появился лазер - источник света для подобных систем. За работы по созданию квантовых генераторов советские физики Николай Басов и Александр Прохоров, а также американский ученый Чарльз Таунс, проводивший исследования независимо от них, удостоились Нобелевской премии в 1964 году. Помимо этого, в 1970-х годах линии оптической связи с низкими потерями начали разрабатываться в Государственном оптическом институте (ГОИ) им. С.И. Вавилова. В 1977 году в подмосковном Зеленограде была запущена первая в Советском Союзе линия оптической связи. Сегодня в Вооруженных силах РФ широко применяются высокоскоростные волоконно-оптические линии связи. Используются они и в зоне спецоперации. Также подобные технологии находят применение для защищенной передачи данных на небольшие расстояния: к примеру, новейшая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМД-Е" может управляться по оптоволокну с помощью пульта оператора на дистанции до 500 м.

БПЛА "Гортензия" на оптоволокне оснащен универсальным креплением полезной нагрузки. "Специальное быстросъемное крепление позволяет использовать не только снаряды разных типов, но и любое дополнительное оборудование, в том числе системы сбросов", — рассказали ТАСС в конструкторском бюро.

Эффективность применения дронов с проводным управлением подтверждают сообщения Минобороны РФ. К примеру, с начала 2025 года российское военное ведомство публиковало кадры, на которых десантники уничтожают три украинских танка, а воины группировки "Север" превращают в металлолом американскую бронемашину Bradley в приграничных районах Курской области.

С небес на землю

Изначально проводное дистанционное управление применялось для наземных дронов. В годы Второй мировой войны в Германии были созданы самоходные противотанковые мины Goliath на гусеничном ходу, несущие заряд массой 60 кг. Операторы управляли ими по 650-метровому кабелю. Однако из-за скорости, сравнимой с пешеходной, такие устройства были уязвимы и заметного вклада в ход боевых действий не внесли. Затем управление по тонкому кабелю начали использовать в противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) — к примеру, этот принцип используется в отечественных ПТРК "Метис", "Конкурс", "Фагот", ряде зарубежных.

На форуме "Армия-2024" госкорпорация "Ростех" представила вариант гусеничной роботизированной платформы "Депеша" с управлением по оптоволокну. Ее разработчик — холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию). Один из создателей наземного аппарата сообщил ТАСС, что существует модификация "Депеши" с радиоуправлением. Новинка отличается характерной катушкой с кабелем на корме.

Дальность действия платформы с управлением на оптоволокне такая же, как и с радиоуправлением, — 3 км. По возвращении катушка меняется

Представитель холдинга "Высокоточные комплексы"

"Развитие дронов на оптоволокне — своего рода ответ на широкое распространение средств радиоэлектронной борьбы, — рассказали ТАСС в Ростехе. — Сегодня это направление активно развивается, так как обеспечивает новые преимущества робототехническим комплексам, как воздушным, так и наземным".

Гусеничная роботизированная платформа "Депеша" с управлением по оптоволокну Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

"У оптоволоконной линии связи есть серьезные преимущества, — добавили в госкорпорации. — Во-первых, устойчивость к радиоэлектронному воздействию. Это помогает сохранить контроль над дроном даже в условиях радиоэлектронных помех. Во-вторых, оптоволоконная связь обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро передавать команды управления и получать обратную связь от робототехнического средства. В-третьих, оптоволоконные кабели обеспечивают передачу сигналов без искажения, что гарантирует точность управления роботами".

Также представители "Высокоточных комплексов" раскрыли часть характеристик новинки. "Депеша" — недорогая платформа для адресной доставки грузов, а также иных задач. На ее базе создано целое семейство устройств грузоподъемностью до 100 кг. Их отличительными особенностями являются малые габариты и вес, высокая проходимость. "Депеша" развивает скорость до 15 км/ч, за время автономной работы в 4 ч способна пройти свыше 20 км. "Платформа управляется с помощью пульта с джойстиком. Изображение с камер поступает на монитор или VR-очки. Комплекс можно транспортировать в багажнике внедорожника", — пояснили в холдинге.

Алексей Чадаев также отметил перспективность подобных наземных разработок, уточнив, что кабель может быть более тяжелым и прочным — армированным. Это дало бы возможность использовать катушку повторно, смотав ее обратно.

Виктор Бодров