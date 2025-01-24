Фрегат нового поколения типа 054B введён в эксплуатацию ВМС НОАК

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В среду первый фрегат 054B ВМС НОАК был передан и официально введен в эксплуатацию в военно-морском порту в Циндао, провинция Шаньдун на востоке Китая.

Имея бортовой номер 545 и водоизмещение около 5000 тонн, корабль представляет новое поколение фрегатов. Важным моментом является то, что фрегат был полностью разработан и построен в самом Китаем. Инженеры КНР совершили прорыв в технологии скрытности судна, системах боевого управления и интегрированном управлении огневой мощью, среди прочего, значительно улучшив свои характеристики. По крайней мере, так всё описывает китайская пресса.

Новый военный корабль, полностью китайского производства, обладает мощными всеобъемлющими боевыми возможностями и способности к осуществлению диверсифицированных военных миссий. В настоящий момент, такие качества имеют огромное значение для повышения общей боевой эффективности соединений военно-морских кораблей.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин, в своей статье, опубликованной в Global Times, пишет, что фрегат Type 054B претерпел значительные обновления во всех своих системах по сравнению со своим предшественником Type 054A. Новый боевой корабль ВМС НОАК больше своего предшественника, что обеспечивает повышенную огневую мощь и возможность нести более крупные вертолеты общего назначения, такие как Z-20.

Многие из самых передовых технологий, в том числе применяемые на большом эсминце Type 055, вероятно, были включены в конструкцию Type 054B.

- считает Сун Чжупин, который прогнозирует фрегату Type 054B массовое производство, такое же как и у предшественника с литерой «А».

Новичок 054B отличается повышенной автономностью, что позволяет ему вести операции как в прибрежных, так и в дальних морских зонах. Ожидается, что он возьмет на себя миссии малых корветов Type 056 в прибрежных водах и присоединится к большим эсминцам Type 055 в дальних морских миссиях.

Давая оценочную характеристику, Сун Чжупин подчеркнул сбалансированные возможности фрегата в противолодочных, противокорабельных и противовоздушных миссиях, а также его экономическую эффективность за счет использования передовых технологий.

Другой китайский военно-морской эксперт Чжан Цзюньшэ отметил, что Type 054B также может действовать в составе авианосных и десантных групп, обеспечивая сопровождение в различных задачах противовоздушной и противолодочной обороны.