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ЦАМТО

Lockheed Martin передала шесть РСЗО HIMARS представителям ВС Эстонии

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Источник изображения: Фото: kaitseinvesteeringud.ee

ЦАМТО, 23 января. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) 22 января объявил о состоявшейся на предприятии Lockheed Martin в Камдене (шт.Арканзас) передаче ВС страны 6 новых РСЗО HIMARS.

Как ожидается, все 6 установок HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) будут доставлены в Эстонию в ближайшие месяцы. Согласно планам, летом 2025 года РСЗО будут приняты на вооружение ВС Эстонии. Личный состав батареи ракетной артиллерии уже прошел необходимую подготовку для применения и обслуживания новой техники.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке для ВС Эстонии американских РСЗО HIMARS было принято по итогам анализа рынка данных систем вооружения.

В июле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Эстонии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 6 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, до 36 контейнеров с управляемыми РС M30A2 GMLRS, до 36 контейнеров с управляемыми РС M31A2 GMLRS, до 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM403 (ER GMLRS), до 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM404 (ER GMLRS), до 18 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость закупки была оценена в сумму до 500 млн. долл.

Представители Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) и Агентства по сотрудничеству в области безопасности МО США (DSCA) 2 декабря 2022 года подписали контракт на закупку 6 РСЗО M142 HIMARS. Общая стоимость контракта составила более 200 млн. долл.

Как заявлено, это один из крупнейших проектов закупки систем вооружения в истории Эстонии. Помимо РСЗО, соглашение предусматривает поставку боеприпасов, средств связи, а также оказание услуг обучения личного состава, обслуживания и логистической поддержки. В пакет поставки входят боеприпасы с дальностью стрельбы от 70 до 300 км.

США в рамках различных программ предоставляют помощь для поддержки ряда оборонных инициатив в Эстонии, выделив за последние пять лет на эти цели 228 млн. долл. Данные средства были использованы для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов, улучшения связи, возможностей воздушного наблюдения и ведения боевых действий ночью.

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