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Европа озадачилась созданием межпланетного буксира

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Изображение: ESA
Изображение: ESA.

European Spaceflight: ЕКА озадачилось созданием межпланетного буксира

Европейское космическое агентство (ЕКА) озадачилось созданием межпланетного буксира. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В настоящее время в рамках инициативы LightShip организация выбрала четыре консорциума для разработки платформы, которая бы транспортировала полезную нагрузку от Земли к Марсу. Окончательное решение о перспктивах прграммы ЕКА примет в конце года. В случае одобрения проекта первая миссия LightShip отправится к Марсу в 2032 году.

В мае издание SpaceNews сообщило, что НАСА выделит ЕКА сотни миллионов долларов на марсоход. Соглашение между сторонами в поддержку ровера Rosalind Franklin миссии ExoMars, запуск которой запланирован на 2028 год, предполагает, что США предоставят Европе тормозные двигатели спускаемого аппарата, радиоизотопные источники энергии и ракету для запуска.

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
Марс
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