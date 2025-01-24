Европа озадачилась созданием межпланетного буксира

European Spaceflight: ЕКА озадачилось созданием межпланетного буксира

Европейское космическое агентство (ЕКА) озадачилось созданием межпланетного буксира. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В настоящее время в рамках инициативы LightShip организация выбрала четыре консорциума для разработки платформы, которая бы транспортировала полезную нагрузку от Земли к Марсу. Окончательное решение о перспктивах прграммы ЕКА примет в конце года. В случае одобрения проекта первая миссия LightShip отправится к Марсу в 2032 году.

В мае издание SpaceNews сообщило, что НАСА выделит ЕКА сотни миллионов долларов на марсоход. Соглашение между сторонами в поддержку ровера Rosalind Franklin миссии ExoMars, запуск которой запланирован на 2028 год, предполагает, что США предоставят Европе тормозные двигатели спускаемого аппарата, радиоизотопные источники энергии и ракету для запуска.