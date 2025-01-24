Войти
Вестник Мордовии

Вражеские источники сообщают о новых проникающих БЧ у ракет "Искандер-М"

179
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Очень плохие новости для ВСУ, а также для высокопоставленных необандеровских властей. В социальных сетях сообщают, что российские баллистические ракеты комплекса "Искандер-М" получили новые боевые части.

Как отмечает телеграм-канал "Военный осведомитель", речь идет о проникающих фугасных боевых частях, которые предназначены для поражения заглубленных или высоко защищенных объектов. Это, в том числе различные бункеры, в которых любит прятаться верхушка киевского режима.

Ранее по открытым данным было известно, что разработаны осколочно-фугасные, бетонобойные и кассетные типы боевых частей.

В многочисленных видеороликах, которые были представлены общественности Министерством обороны, демонстрировалось, как уничтожаются самолеты на аэродромах, различные склады, реактивные системы залпового огня, комплексы противовоздушной обороны и др. Поэтому, не исключено, что теперь мы увидим кадры уничтожения подземных целей.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 02:58
  • 7110
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.01 02:53
  • 2
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили
  • 24.01 01:49
  • 1
Концерн «Калашников» завершил испытания в зоне СВО тактических опор под стрелковое оружие для поражения беспилотников
  • 24.01 01:43
  • 1
Стубб: Европа должна выбрать между новыми Хельсинкскими соглашениями и "Ялтой"
  • 24.01 01:16
  • 0
Ответ на "Как ЦРУ и украинская разведка тайно наладили тесное партнерство (ABC News, США)"
  • 23.01 23:30
  • 1
Производитель танков Leopard - немецкая компания KMW - открыла на территории Украины предприятие по ремонту бронетехники
  • 23.01 22:48
  • 0
Ответ не "Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи"
  • 23.01 21:54
  • 0
Ответ на "Один вместо четырех: США начинают серийное производство снарядов M1147 AMP для танков Abrams"
  • 23.01 18:55
  • 217
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 23.01 17:43
  • 0
Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи
  • 23.01 17:22
  • 0
Беларусь и Россия: своих не бросаем!
  • 23.01 16:52
  • 24
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 23.01 05:30
  • 8
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье