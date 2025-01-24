Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Очень плохие новости для ВСУ, а также для высокопоставленных необандеровских властей. В социальных сетях сообщают, что российские баллистические ракеты комплекса "Искандер-М" получили новые боевые части.

Как отмечает телеграм-канал "Военный осведомитель", речь идет о проникающих фугасных боевых частях, которые предназначены для поражения заглубленных или высоко защищенных объектов. Это, в том числе различные бункеры, в которых любит прятаться верхушка киевского режима.

Ранее по открытым данным было известно, что разработаны осколочно-фугасные, бетонобойные и кассетные типы боевых частей.

В многочисленных видеороликах, которые были представлены общественности Министерством обороны, демонстрировалось, как уничтожаются самолеты на аэродромах, различные склады, реактивные системы залпового огня, комплексы противовоздушной обороны и др. Поэтому, не исключено, что теперь мы увидим кадры уничтожения подземных целей.

Лев Романов