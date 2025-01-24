В ЛНР освоили выпуск БПЛА из трофейной техники

Производство дронов наладили с использованием отечественных комплектующих, сообщил руководитель "Небесные воины архистратига Михаила" с позывным Док

ЛУГАНСК, 23 января. /ТАСС/. Выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного предназначения на базе трофейных дронов с использованием отечественных комплектующих наладили специалисты учебно-исследовательского центра "Небесные воины архистратига Михаила" в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщил руководитель центра с позывным Док.

"Выпуск БПЛА из трофейной техники наладили специалисты нашего центра. Предназначение самое различное - от разведывательных до ударных, которые передаем затем для нужд передовой", - рассказал Док.

По словам представителя военной комендатуры ЛНР, который по совместительству является инструктором учебно-исследовательского центра, с позывным Малой, беспилотники модифицируют, применяя собственные технологии на основе опыта боевых действий. Используются отечественные комплектующие, которыми заменяют недостающие или утраченные на трофейных украинских БПЛА.

"Наша главная задача - вернуть эти беспилотники противнику с нанесением максимального для него урона, тем самым мы спасаем жизни наших военных. С передовой есть обратная связь. Отзывы хорошие. Ребята довольны", - отметил он.

Инструктор рассказал, что за последние два года роль беспилотных аппаратов в современной войне выросла в несколько раз. Поэтому важно не только научиться использовать технику, добытую у противника, но и научить пользоваться ей военнослужащих.

Дроны на 3D-принтере

В учебном центре несколько цехов, где обучают различным специальностям инструкторы из разных регионов России. Инструктор с позывным Грозный ранее работал мастером по ремонту мобильных телефонов. Принимал активное участие в боевых действиях с 2014 года, в 2022 году участвовал в освобождении Мариуполя. Сейчас передает свой опыт коллегам. "Обучаю, помогаю и показываю, как делать приборы радиоэлектронной борьбы, чтобы подавлять украинские дроны. Тестируем, выходим на полигон, испытываем, обучаем как это действует в полевых условиях", - рассказал он ТАСС.

Здесь разработан и проходит апробацию колесный самоходный аппарат, который по проходимости, скорости и другим параметрам, превышает некоторые аналоги. Его можно использовать для подрыва блиндажа, опорного пункта, доставки продовольствия, медикаментов, огневого прикрытия штурмовых подразделений, минирования и разминирования.

Для изготовления отдельных деталей для БПЛА, в частности, разведывательных, используют 3D-принтеры, которые есть в распоряжении учебного центра. Как рассказал Док, на принтерах также печатают и учебные беспилотники, на которых обучаются пилоты дронов.