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Интерфакс-АВН

Трамп подписал указ о признании США йеменских хуситов террористической организацией

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Митинг сторонников хуситов против авиаударов по Йемену под руководством США и в поддержку палестинцев в секторе Газа
Митинг сторонников хуситов против авиаударов по Йемену под руководством США и в поддержку палестинцев в секторе Газа.
Источник изображения: © AP Photo / Osamah Abdulrahman

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому группировка йеменских хуситов "Ансар Аллах" будет признана США иностранной террористической организацией.

"Этот приказ запускает процесс, в соответствии с которым организация "Ансар Аллах", также известная как хуситы, должна рассматриваться на предмет признания ее иностранной террористической организацией", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

В тексте указа отмечается, что "с 2023 года хуситы при поддержке иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР) десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США", а в "2014-2015 годах хуситы совершили многочисленные нападения на гражданскую инфраструктуру, включая многочисленные атаки на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, смертоносные нападения на Объединенные Арабские Эмираты в январе 2022 года и более 300 снарядов, выпущенных по Израилю с октября 2023 года".

"Действия хуситов угрожают безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли", - говорится в документе.

Согласно указу, госсекретарь США должен в течение 30 дней представить президенту через Совет национальной безопасности доклад о включении "Ансар Аллах" в список иностранных террористических организаций, а в течение 15 дней после представления отчета предпринять все действия для признания организации террористической.

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Израиль
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
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