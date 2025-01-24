НПЦ "Ушкуйник": дронами "Князь Вандал" в 2024 году уничтожались Leopard и Abrams

Также целями становились и британские Challenger 2, сообщил гендиректор научно-производственного центра Алексей Чадаев

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Оптоволоконными FPV-дронами "Князь Вандал Новгородский" в 2024 году было уничтожено несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Число бронетехники ВСУ, уничтоженной при помощи дронов "Князь Вандал Новгородской", постоянно растет. В том числе с августа 2024 года, когда дрон только начал применяться, было уничтожено несколько десятков единиц бронетехники ВСУ западного производства. В их числе танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2. Также дронами уничтожались стоящие на вооружении ВСУ танки Т-64, американские гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, а также САУ M109 Paladin американского производства", - сказал Чадаев.

FPV-дрон с оптоволоконной связью "Князь Вандал Новгородский" был разработан в НПЦ "Ушкуйник". Дрон был впервые апробирован в августе 2024 года в ходе вторжения ВСУ в Курскую область. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.