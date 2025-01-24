Войти
ТАСС

В Киеве надеются на окончание боевых действий в 2025 году

161
0
0
Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко
Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Источник изображения: © Ирина Яковлева/ ТАСС

Первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко также отметила, что в Киеве считают возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Украинские власти рассчитывают на прекращение боевых действий в 2025 году. Об этом заявила в интервью польской радиостанции RMF FM первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Мы надеемся, что война закончится в этом году", - сказала она. Политик отметила, что в Киеве считают возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным. "С одной стороны, это возможно, но все зависит от того, когда это произойдет. Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство", - пояснила она. Власти в Киеве ожидают, что администрация президента США Дональда Трампа будет активно участвовать в переговорном процессе, добавила Свириденко.

7 января Трамп допустил, что урегулирование украинского конфликта может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Его спецпосланник по Украине Кит Келлог в свою очередь сообщил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок. 21 января Трамп не исключил вероятность полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с Путиным "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время лидер США допустил возможность ужесточения санкций против РФ, если она не согласится на сделку по Украине.

Как отметил ранее президент России, Москва открыта для диалога с новой вашингтонской администрацией по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Путин подтвердил, что РФ учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 02:58
  • 7110
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.01 02:53
  • 2
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили
  • 24.01 01:49
  • 1
Концерн «Калашников» завершил испытания в зоне СВО тактических опор под стрелковое оружие для поражения беспилотников
  • 24.01 01:43
  • 1
Стубб: Европа должна выбрать между новыми Хельсинкскими соглашениями и "Ялтой"
  • 24.01 01:16
  • 0
Ответ на "Как ЦРУ и украинская разведка тайно наладили тесное партнерство (ABC News, США)"
  • 23.01 23:30
  • 1
Производитель танков Leopard - немецкая компания KMW - открыла на территории Украины предприятие по ремонту бронетехники
  • 23.01 22:48
  • 0
Ответ не "Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи"
  • 23.01 21:54
  • 0
Ответ на "Один вместо четырех: США начинают серийное производство снарядов M1147 AMP для танков Abrams"
  • 23.01 18:55
  • 217
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 23.01 17:43
  • 0
Дружишь с гадюкой – дружи, но палку в руке держи
  • 23.01 17:22
  • 0
Беларусь и Россия: своих не бросаем!
  • 23.01 16:52
  • 24
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 23.01 05:30
  • 8
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье