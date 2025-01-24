В Киеве надеются на окончание боевых действий в 2025 году

Первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко также отметила, что в Киеве считают возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Украинские власти рассчитывают на прекращение боевых действий в 2025 году. Об этом заявила в интервью польской радиостанции RMF FM первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Мы надеемся, что война закончится в этом году", - сказала она. Политик отметила, что в Киеве считают возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным. "С одной стороны, это возможно, но все зависит от того, когда это произойдет. Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство", - пояснила она. Власти в Киеве ожидают, что администрация президента США Дональда Трампа будет активно участвовать в переговорном процессе, добавила Свириденко.

7 января Трамп допустил, что урегулирование украинского конфликта может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Его спецпосланник по Украине Кит Келлог в свою очередь сообщил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок. 21 января Трамп не исключил вероятность полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с Путиным "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время лидер США допустил возможность ужесточения санкций против РФ, если она не согласится на сделку по Украине.

Как отметил ранее президент России, Москва открыта для диалога с новой вашингтонской администрацией по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Путин подтвердил, что РФ учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.