Защита и реакция: в армии создают спецподразделения обороны тыловых объектов от БПЛА

На вооружении у них будут ПЗРК, пулеметы и средства РЭБ, считают эксперты

Для защиты тыловой инфраструктуры от атак БПЛА создаются специальные подразделения. Они будут заниматься противовоздушной обороной складов, баз хранения и арсеналов на фоне участившихся ударов ВСУ по подобным объектам. Чем будут вооружены и какие задачи будут выполнять новые подразделения — в материале «Известий».

Спецподразделения для борьбы с БПЛА

В ВС РФ создаются специальные подразделения для борьбы с БПЛА, которые будут защищать склады, базы хранения и арсеналы, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Сейчас офицеры противовоздушной обороны занимаются определением количества пунктов наблюдения и огневых точек. А представители материально-технического обеспечения прорабатывают вопросы тылового обеспечения — от постовой формы одежды до специального вооружения для борьбы с дронами, отметили собеседники издания.

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Вооруженные силы Российской Федерации достаточно оперативно могли бы создать такие подразделения, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Они могли бы быть распределены по дроноопасным регионам, — уточнил он. — Сейчас наши объекты атакуют, как правило, БПЛА типа «Лютый» и «Бобер». Это низколетящие аппараты, которые можно уничтожать любыми средствами противовоздушной обороны пехотных частей. В том числе индивидуальными средствами, ПЗРК, пулеметами, автоматами и подобными огневыми средствами. Они также должны быть оснащены системами радиоэлектронного подавления, борьбы и разведки. Тогда вероятность того, что беспилотник не пролетит на территорию объекта, будет значительно повышена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, подразделения могут усилить комплексами противовоздушной обороны.

— Их должны включить в единую информационную и коммуникационную сеть Вооруженных сил и систем оповещения МЧС Российской Федерации. Тогда они смогут делиться информацией об атаках в своем секторе, предупреждать о пролетающих мимо них дронах, что поможет отразить атаки в других местах, — считает Дмитрий Корнев.

Чем будут вооружены подразделения для борьбы с БПЛА

При перемещении группы военнослужащих, в частности разведчиков или штурмовиков, всегда есть бойцы, которые отслеживают в небе беспилотники и уничтожают их. Об этом «Известиям» рассказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Противник уже не раз пытался атаковать с помощью БПЛА наши объекты, — напомнил он. — Поэтому как на передовой нужны такие подразделения, так и в тылу. И уже на самом деле давно нужны. Сейчас важно разработать комплексную систему защиты арсеналов, а не вооружать только антидроновыми ружьями бойцов. В частности, у нас есть ракеты, а есть противоракеты, которые их сбивают. Тут надо сделать так же — дроны, которые будут охранять военные объекты, двигаясь по определенному маршруту, обнаруживать вражеские БПЛА и их уничтожать. Такая тактика уже доказала свою эффективность в зоне боевых действий.

Создавать такие подразделения нужно было уже давно, потому что еще в 2023 году стало понятно, что удары с помощью беспилотников противник будет наносить всё больше и чаще, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

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— А за это время увеличились дальность полета дронов, их грузоподъемность, мощность. Они стали опаснее, — объяснил он. — Наши арсеналы и боевые склады являются одной из первоочередных целей для ВСУ. Сейчас нужно создавать мобильные группы, которые будут сбивать дроны «зенитками» и пулеметами. Их также должны оснащать тепловизорами, чтобы даже в темное время суток бойцы могли разглядеть беспилотники.

Против БПЛА работает то же, что работает против самолетов и других летательных аппаратов, отметил эксперт.

— Просто этих средств нужно много и желательно тех, что подешевле. А ЗРК недостаточно на все объекты и весьма дорого по всем дронам ракетами стрелять. Кроме того, ракета может также отклониться от цели и будет хоть небольшой, но ненужный сопутствующий ущерб. По-хорошему, нужно развивать лазерные комплексы против дронов. Но пока это у нас далеко от серийного производства, поэтому нужно обходиться тем, что есть, — резюмировал Юрий Лямин.

Атаки ВСУ на объекты России

Ежедневно ВСУ с помощью дронов атакуют объекты военной и гражданской инфраструктуры в глубине России. Так, днем 22 января противник атаковал два предприятия в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, FPV-дрон нанес удар по предприятию, расположенному в районе города Шебекино. При атаке повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

Еще один беспилотник ударил по предприятию в селе Беленькое Борисовского района. В результате повреждения получило оборудование.

Ранее, 20 января, в пресс-службе главы Республики Татарстан сообщили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать промышленные предприятия.

По официальным данным Министерства обороны РФ, в этот день над территорией страны был сбит 31 беспилотник.

Пункты управления противороботовой защитой

ВМФ РФ уже проводит мероприятия по усилению защиты военно-морских баз от воздушных и морских дронов.

Ранее «Известия» писали, что в структуре ВМФ создают пункты управления противороботовой защитой (ПРЗ). С них будет осуществляться управление отражением атак воздушных и морских дронов.

Противодиверсионный катер серии «Грачонок» П-420 «Юнармеец Приморья» после уничтожения безэкипажного катера условного противника в рамках учений Тихоокеанского флота в Приморском крае Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Также военно-морские базы получили пункты воздушного наблюдения с вахтенной службой. В местах с удобными для стрельбы секторами по периметру одной из баз ВМФ были установлены спаренные зенитные установки ЗУ-23-2. Они хорошо себя зарекомендовали во время военной спецоперации при борьбе с БПЛА.

В ВМФ уже было проведено несколько учений по отражению атак воздушных и морских беспилотников противника. Они проходили в рамках программы боевой подготовки по противороботовой защите, которая предусматривает отработку заданий по уничтожению безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА.

Юлия Леонова

Богдан Степовой

Андрей Федоров