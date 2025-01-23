Эксперт Карасев: Трамп не завершит конфликт на Украине, но выведет из него США

Политолог отметил, что президент Соединенных Штатов полностью переложит затраты на поддержку киевского режима на Европу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Дональд Трамп не заинтересован в участии США в конфликте на Украине и постарается вывести из него страну, полностью переложив затраты на поддержку киевского режима на Европу. Обсуждать условия завершения специальной военной операции президент США будет только с президентом России Владимиром Путиным, не приглашая к этому разговору представителей Украины, выразил свое мнение ТАСС политолог, эксперт в области международных взаимоотношений Владимир Карасев.

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По ее оценкам, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства. 21 января Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

"Для самого Трампа нет смысла продолжать конфликт на Украине, потому что Трамп - бизнесмен. И те сотни миллиардов долларов, которые были потрачены на бандеровский режим в Киеве, конечно, вызывают большие вопросы у американского общества перед властями. Думаю, Трамп все свалит на (бывшего президента США Джо) Байдена, потому что Байден и его администрация в первую очередь двигали тему вооружения украинской армии. Поэтому Трамп попытается, он уже начал об этом говорить, переложить все финансовые затраты на поддержку киевского режима на Европу, а сам постарается вывести страну из конфликта в качестве миротворца. И потом можно сказать, что "мы предлагали мир, но Киев мира не хочет", - сказал Карасев.

Трампу, считает собеседник агентства, интереснее заниматься вопросами Ближнего Востока, Гренландии, Африки, Мексиканского и Панамского заливов, Китая и Тайваня. "Уверен, что никаких отношений с Зеленским он выстраивать не будет, так как Зеленский нелегитимный президент, он экс-президент по украинскому законодательству. Что касается соглашений между Вашингтоном и Москвой, я думаю, обговариваются сейчас детали встречи между Владимиром Владимировичем Путиным и Дональдом Трампом. И, естественно, на этой встрече не будет никаких представителей Украины. Будут две сверхдержавы обсуждать различные мировые проблемы, в том числе, варианты завершения конфликта на Украине", - добавил он.

Позиция России

Как отметил ранее президент России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Путин подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.