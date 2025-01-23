Зеленский: европейские войска не рискнут зайти на Украину без участия США

Владимир Зеленский также считает, что европейцы не располагают достаточным количеством солдат

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Зеленский заявил о желании включить американские войска в состав потенциальных миротворческих сил на территории Украины, так как европейцы не располагают достаточным количеством солдат и не рискнут на такую операцию без участия Вашингтона.

Зеленский, отмечает агентство Bloomberg, обратился к президенту США Дональду Трампу в преддверии переговоров с Россией, указав, что у его европейских союзников недостаточно солдат, чтобы стать реальным сдерживающим фактором, и любое другое решение может привести к расколу внутри НАТО. "Этого не может быть без Соединенных Штатов, - сказал он. - Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно. Нет, этого не может быть, никто не будет рисковать без Соединенных Штатов".

По данным газеты The Wall Street Journal, президент США поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "в любое время", когда ему будет удобно.

Как отметил ранее Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Службы внешней разведки (СВР) России о планах Запада оккупировать Украину под видом ввода миротворцев, заявил, что размещение миротворческого контингента возможно только с согласия сторон конфликта на Украине.

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