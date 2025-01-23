Трамп пригрозил мерами против экспорта РФ при отсутствии сделки по Украине

Президент США отметил, что меры коснутся и других стран, однако не пояснил, о ком идет речь

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа намерена ввести новые пошлины и санкции в отношении российского экспорта, если конфликт на Украине не будет вскоре урегулирован. С таким заявлением выступил американский лидер.

"Если мы не заключим сделку и не сделаем это скоро, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим участвующим странам", - написал Трамп в Truth Social. Трамп не пояснил, о каких странах идет речь.

Трамп выступил с утверждением, что готов оказать российской стороне "очень большую услугу". "Урегулируйте сейчас и прекратите эту нелепую войну. Станет только хуже", - написал он.

Ранее президент США утверждал, что стремится к прекращению конфликта на Украине. "Мы можем сделать это легким путем или трудным, и легкий путь всегда лучше. Пришло время заключить сделку", - полагает американский лидер.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.